«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль», похоже, в Англии будет новый чемпион

Поплыл даже «железный» Алисон, который почти никогда не ошибается

Фото: Flashscore

Man City win at Anfield for the first time in 1??9?? years ?? pic.twitter.com/g9GaYe7acw — 433 (@433) February 7, 2021

? Alisson earned a WhoScored rating of just 3.73 in Liverpool's 4-1 defeat to Manchester City, the lowest in a Premier League match this season pic.twitter.com/G7H3cpLS2d — WhoScored.com (@WhoScored) February 7, 2021

В Ливерпуле состоялся один из главных матчей сезона в АПЛ. «Ливерпуль» мог вернуться в чемпионскую гонку, попутно остановив разогнавшийся «Манчестер Сити». Но на деле всё получилось иначе: «горожане» разнесли конкурента, сделав весомую заявку на чемпионство.В нынешнем сезоне «Ливерпуль» столкнулся с серьёзнейшими кадровыми проблемами. На один из главных матчей года «красные» отправились без целой группы игроков основного состава. Из-за травм центральных защитников Вирджила Ван Дейка и Жоэля Матипа наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу вновь пришлось двигать Джордана Хендерсона в оборону.Без Хендерсона важнейшим игроком середины поля стал Тьяго Алькантара. И, похоже, это стало одной из главных причин фиаско мерсисайдцев.Главный креативщик «Ливерпуля», который в начале сезона считался основной надеждой команды, провёл один из худших матчей в карьере в Англии. По всей видимости, наставник «Сити» Хосеп Гвардиола просто слишком хорошо знает диспетчера, который работал вместе с тренером в «Баварии».Несмотря на явные проблемы с составом, «Ливерпуль» начал матч довольно активно. Хоть «горожане» и больше владели мячом, смелее действовали хозяева. Лучший шанс первого тайма упустил Садио Мане, который после навеса с фланга бил головой в упор, но отправил мяч над перекладиной.Но, в целом, в первом тайме игра была довольно пресной. Обе команды пытались не допустить ошибок, а в нападении действовали слишком предсказуемо. «Ливерпуль» действовал острее, пробив по воротам гостей пять раз (все – с потенциально опасных позиций). У «Сити» было лишь два удара по воротам, да и один из них – с пенальти.На 37-й минуте Гюндоган не смог реализовать 11-метровый удар, пробив над девяткой. Тогда Гвардиола нервно взмахнул руками, не скрыв своего раздражения.Но именно Гюндоган в итоге открыл счёт, исправившись за оплошность. В начале второго тайма полузащитник «Сити» оказался в нужном месте и в нужное время, добив мяч в ворота после того, как Алисон отбил его перед собой. В этом эпизоде бразильского голкипера винить вряд ли стоит: он и так спас свою команду после опаснейшего выстрела.«Ливерпуль» сумел отыграться менее чем через 15 минут. Образец надёжности Рубен Диаш неожиданно сделал подарок Салаху, неудачно сыграв пяткой. А далее, пытаясь недопустить выход египтянина один на один с Эдерсоном, прихватил нападающего за руку. Мохамед явно мог устоять на ногах, но решил упасть. В итоге сам Салах и реализовал 11-метровый удар.Ничья была вполне справедливым результатом, но в концовке «Ливерпуль» поплыл. Причём, проблемы пришли оттуда, откуда их никто не ждал. Слабым звеном стал Алисон, который был один из ключевых игроков в чемпионский сезон мерсисайдцев.На 73-й минуте бразильский кипер ошибся в простой ситуации, неудачно выбив мяч прямо на ногу соперника. А дальше уже «Манчестер Сити» использовал шанс в быстрой контратаке.А ещё через три минуты Алисон добил свою команду, исполнив аналогичный трюк. Вновь бразилец слишком сильно поверил в свои возможности игры ногами, подарив мяч «Сити». Подопечные Гвардиолы воспользовались такими подарками сполна, проявив максимальную летальность. Точку в матче на 83-й минуте поставил Фил Фоден, который мастерским ударом из пределов штрафной пробил Алисона.После матча Клопп заявил, что большую часть матча «Ливерпуль» играл превосходно. Только вот, как кажется, немец пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Очевидно, что чемпион сейчас совсем не в порядке. «Ливерпуль» не побеждает уже в пяти последних матчах на «Энфилде».«Сити» делает всё, чтобы досрочно завершить чемпионскую гонку. «Горожане» выиграли уже 10 матчей подряд в АПЛ. Сейчас позиции «Манчестер Сити» непоколебимы: подопечные Гвардиолы опережают «МЮ» на пять очков, да ещё и имеют игру в запасе.«Ливерпуль», расклеившийся в последнее время, отстаёт от лидера на 10 баллов, да ещё и провёл на матч больше. Неудивительно, что легенда мерсисайдцев Джейми Каррагер уже заявил, что задачей команды должна стать борьба за финиш в топ-4, а не за чемпионский титул.Тем не менее, пока короновать «Манчестер Сити» не стоит. Да, «горожане» впечатляют, команда выглядит мощно, но нынешний сезон слишком непредсказуем. Кто знает, а вдруг у «Сити» из-за коронавируса вылетит целая группа игроков? Смогут ли подопечные Пепа тогда удержать преимущество? Да и впереди у «горожан» ещё матчи Лиги чемпионов, а «Юнайтед» их нет.Что касается «Ливерпуля», то у Клоппа явные проблемы. Возможно, нынешняя команда просто изжила себя, пора обновлять состав и расставаться с теми, кто сейчас уже не тянет. Не стоит удивляться, если летом «красные» решат основательно закупиться.