По информации источника, "Челси" планирует приобрести 18-летнего футболиста за 12 млн евро. Отмечается, что в трансфере принимает участие главный тренер сборной Украины и бывший футболист "Челси" Андрей Шевченко.
Илья Забарный является воспитанником киевского "Динамо". В текущем сезоне защитник провел 21 матч в чемпионате Украины, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Всего за киевлян он провел 36 матчей.
В составе сборной Украины Илья Забарный провел 6 матчей.
"Челси" накануне стал победителем Лиги чемпионов. В финальном матче команда Тухеля с минимальным счетом победила "Манчестер Сити" (1:0).
Источник: Sport24
Источник: "Челси" близок к покупке защитника киевского "Динамо" Забарного
Защитник киевского "Динамо" Илья Забарный близок к переходу в "Челси".
Фото: "Getty Images"
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