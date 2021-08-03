По информации источника, агенты предлагают "красно-белым" приобрести Орье. "Спартак" отказываются от трансфера из-за высокой зарплаты футболиста, которая составляет 3,5 млн евро за сезон. Отмечается, что футболист не отвечает параметрам, под которые селекционная служба московского клуба ищет правого защитника.
Защитник Серж Орье выступает за "Тоттенхэм" с 2017 года. В лондонский клуб он перешел из "ПСЖ" за 25 млн евро. В минувшем сезоне 28-летний игрок сыграл в 19 матчах АПЛ, забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи. Всего за английский клуб он провел 110 матчей, в которых отметился 8 забитыми мячами.
В составе сборной Кот-д'Ивуара Орье сыграл в 66 матчах, на его счету 2 гола.
Источник: Metaratings
Источник: "Спартаку" были предложены услуги защитника "Тоттенхэма" Орье
Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье может продолжить карьеру в РПЛ.
Фото: "Getty Images"
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