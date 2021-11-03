Источник: "Барселона" готова продать Коутиньо в "Ньюкасл"

Полузащитник "Барселоны" Коутиньо может перебраться в английский "Ньюкасл".

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Как сообщает источник, в руководстве "Барселоны" надеются, что "Ньюкасл" в ближайшее время сделает предложение по Коутиньо. Футболист не входит в планы Хави, который, как ожидается, скоро возглавит каталонцев.



29-летний полузащитник перебрался в "Барсу" в 2018 году из "Ливерпуля". За него заплатили около 135 млн евро. Однако с тех пор бразилец не смог стать одним из лидеров клуба. В сезоне 19/20 он уходил в аренду в "Баварии", в составе которой в итоге поучаствовал в разгроме Барселоны в 1/4 ЛЧ (8:2).



В текущем сезоне Коутиньо провел 13 матчей во всех турнирах и отличился одним забитым мячом. Transfermarkt оценивает его нынешнюю стоимость в 20 млн евро.



Источник: Sport