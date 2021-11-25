По информации источника, в пятницу, 26 ноября, "железнодорожники" планируют объявить о том, что немецкий специалист уходит в манкунианский клуб.
Напомним, ранее сообщалось, что Рангник договорился о контракте с "МЮ". Ожидается, что он займет пост главного тренера команды. Соглашение будет рассчитано на полгода. После этого немец в течение двух лет будет консультантом "МЮ". Стороны ждут одобрения сделки от "Локомотива".
Источник: Чемпионат
Наумов: Рангнику по большому счету плевать на "Локомотив"
Источник: Рангник уже находится в Англии и готов возглавить "Манчестер Юнайтед"
Руководитель по спорту и развитию "Локомотива" Ральф Рангник в настоящее время находится в Англии и готов стать наставником "Манчестер Юнайтед".
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