"Челси" планирует подписать партнёра Головина по "Монако"

"Челси" Романа Абрамовича попытается подписать полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени зимой, даже в случае, если он сможет присоединиться к лондонскому клубу по окончании этого сезона. "Синие" находятся в поисках игрока, поскольку полагают, что кто-то из тройки Жорижиньо - Канте - Ковачич может уйти из команды.
21-летний французский футболист провёл 28 матчей за "Монако" в этом сезоне и забил два мяча.
Источник: Eurosport
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Французский полузащитник Орелье Тчуамени может переехать в лондонский клуб.
Фото: ФК "Монако"