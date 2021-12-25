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"Челси" планирует подписать партнёра Головина по "Монако"

Французский полузащитник Орелье Тчуамени может переехать в лондонский клуб.
Фото: ФК "Монако"
"Челси" Романа Абрамовича попытается подписать полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени зимой, даже в случае, если он сможет присоединиться к лондонскому клубу по окончании этого сезона. "Синие" находятся в поисках игрока, поскольку полагают, что кто-то из тройки Жорижиньо - Канте - Ковачич может уйти из команды.

21-летний французский футболист провёл 28 матчей за "Монако" в этом сезоне и забил два мяча.

Источник: Eurosport


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