Девушка Гринвуда опубликовала в соцсетях следы избиения. Она утверждает, что это сделал футболист

Девушка нападающего "Манчестер Юнайтед" Мэйсона Гринвуда модель Гарриет Робсон обвинила футболиста в нанесении побоев.

Фото: Getty images

В сторис своего аккаунта в инстаграме Робсон разместила фотографии с разбитой губой, синяками на руках и ногах. Девушка не уточнила, когда именно произошел инцидент и сколько раз она подвергалась физическому воздействию.



"Для всех, кто хочет знать, что Гринвуд на самом деле делает со мной", - написала Робсон.



Вскоре девушка удалила все фотографии и сториз из инстаграма. Дальнейших комментариев от нее не последовало.



В "Манчестер Юнайтед" уже отреагировали. В официальном заявлении клуб осудил любые проявления насилия, но пояснил, что не будет давать комментарии до появления полной информации.



Нападающий Мэйсон Гринвуд в текущем сезоне провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и стал автором 2 результативных передач. Контракт игрока с "МЮ" рассчитан до лета 2025 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 млн евро.