Зинченко: моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал напряженную ситуацию на Украине.

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"Весь цивилизованный мир взволнован из-за ситуации в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение. Моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы свое не отдадим!" - написал Зинченко в своем инстаграме.



Напомним, вчера Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР. В связи с этим сегодня появилась информация о возможном переносе финала Лиги чемпионов, который должен пройти в Санкт-Петербурге.



Также польский футбольный союз, по информации СМИ, может запросить перенос стыкового матча к ЧМ-2022 между Россией и Польшей из Москвы на нейтральное поле.

