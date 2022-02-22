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Зинченко: моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал напряженную ситуацию на Украине.
Фото: SNS Group / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
"Весь цивилизованный мир взволнован из-за ситуации в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение. Моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы свое не отдадим!" - написал Зинченко в своем инстаграме.

Напомним, вчера Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР. В связи с этим сегодня появилась информация о возможном переносе финала Лиги чемпионов, который должен пройти в Санкт-Петербурге.

Также польский футбольный союз, по информации СМИ, может запросить перенос стыкового матча к ЧМ-2022 между Россией и Польшей из Москвы на нейтральное поле.


Теги: Зинченко Манчестер Сити
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