- Со времён Жозе Моуринью мы долго ждали трофея. Молодцы. Эта победа нужна была в психологическом плане, для болельщиков тоже очень хорошо. Тренерскому штабу и футболистам она придаст уверенности. Работа Эрика Тен Хага? Только после первого места в АПЛ можем сравнить, хороший Тен Хаг тренер или нет. В данной ситуации команда играет здорово, но результат – это самое важное для нас.
"Манчестер Юнайтед" одолел в финале Кубка Английской лиги "Ньюкасл". Данный трофей стал первым для нидерландского тренера Эрика Тен Хага во главе "красных дьяволов". Голландский специалист работает с английским грандом лишь с начала текущего сезона. В турнирной таблице Английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" занимает третью строчку, уступая лишь своим соседям "Манчестер Сити" и лондонскому "Арсеналу". После 24 сыгранных матчей в активе коллектива Эрика Тен Хага 49 набранных очков. В следующем матче они сыграют с "Вест Хэмом" в Кубке Англии 1 марта.
Источник: Metaratings
Канчельскис - о победе "Манчестер Юнайтед" в Кубка Английской лиге: молодцы, мы долго ждали этого трофея
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил успехи клуба в текущем сезоне и работу главного тренера Эрика тен Хага.
ФК "Манчестер Юнайтед"