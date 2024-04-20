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Салах может покинуть “Ливерпуль” после ухода Клоппа из команды

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Нападающий сборной Египта Мохамед Салах рассматривает вариант со сменой команды.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, Салах может покинуть “Ливерпуль”. Египтянин решил сменить команду после известия о том, что наставник красных Юрген Клопп после завершения текущего сезона уйдет из клуба. Отмечается, что приоритетом для Салаха является Саудовская Аравия.

Напомним, действующее трудовое соглашение Мохамеда с клубом АПЛ рассчитано до июня 2025 года. В нынешнем сезоне Салах забил 24 гола и сделал 13 ассистов за 38 матчей во всех официальных турнирах.

Источник: The Sun

АПЛ Мохамед Салах Ливерпуль Юрген Клопп Зарубежные трансферы
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