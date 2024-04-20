Как сообщает источник, Салах может покинуть “Ливерпуль”. Египтянин решил сменить команду после известия о том, что наставник красных Юрген Клопп после завершения текущего сезона уйдет из клуба. Отмечается, что приоритетом для Салаха является Саудовская Аравия.
Напомним, действующее трудовое соглашение Мохамеда с клубом АПЛ рассчитано до июня 2025 года. В нынешнем сезоне Салах забил 24 гола и сделал 13 ассистов за 38 матчей во всех официальных турнирах.
Источник: The Sun
Салах может покинуть “Ливерпуль” после ухода Клоппа из команды
Нападающий сборной Египта Мохамед Салах рассматривает вариант со сменой команды.
Фото: Getty Images