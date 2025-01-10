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Тренер "Ливерпуля" прокомментировал слухи об интересе к Кварацхелии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мнением о возможном интересе клуба к полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
Фото: IMAGO
«Это январь. В 99 случаях из 100 к концу трансферного окна становится понятно, что почти все эти истории не соответствуют действительности. Что я могу сказать? Слухи, они разлетаются, но никаких комментариев с нашей стороны не будет», — заявил Слот в интервью Standard.

Как сообщалось ранее, в прессе появились слухи о том, что «Ливерпуль» и «ПСЖ» проявляют интерес к Хвичу Кварацхелии. И сам футболист также не против сменить чемпионат уже этой зимой.

По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость грузинского игрока составляет 85 миллионов евро. Его контракт с нынешним клубом «Наполи» действует до конца июня 2027 года.

«Наполи» работает над продлением контракта с Кварацхелией, но пока стороны не пришли к согласию. Для 23-летнего футболиста это уже третий сезон в составе неаполитанского клуба.

В текущем сезоне полузащитник сыграл 17 матчей в Серии А, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. На данный момент «Наполи» занимает первое место в чемпионате Италии, имея в активе 44 очка.

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