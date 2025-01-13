«Жалкий «Арсенал». Как вы можете проигрывать дома команде, у которой на протяжении всего матча было 10 игроков? Пока Хаверц — наш основной нападающий, у нас нет ни единого шанса выиграть какой-либо крупный трофей. Сегодня он был ужасен. Если Артета не купит кого-то в это трансферное окно, в том числе топового нападающего, наш сезон закончился», — поделился своим мнением Морган в соцсетях.
Напомним, что в основное время матч закончился со счётом 1:1. На 52-й минуте открыл счёт в матче полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш, на 63-й в ответ отличился Габриэль, защитник «Арсенала». В серии пенальти победу одержали «красные дьяволы» — 5:3. С 61-й минуты «Манчестер Юнайтед» играл в меньшинстве после удаления Диогу Далота. На 72-й минуте Мартин Эдегор не смог реализовать пенальти.
В серии послематчевых пенальти со своей попыткой не справился Кай Хаверц. Алтай Байандыр вытащил мяч из угла.
Следующим соперником «Манчестер Юнайтед» в 1/16 Кубка Англии станет «Лестер Сити». Игра запланирована на 8 февраля.
Пирс Морган высказался об игре "Арсенала" против "МЮ": жалкий "Арсенал". У соперника было 10 игроков весь матч
Журналист и телеведущий Пирс Морган поделился мнением о выступлении «Арсенала» и его нападающего Кая Хаверца в матче третьего раунда Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед».
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