"Интересный матч. Жаль, что "МЮ" уступил, но "Тоттенхэм" понравился в игре от обороны. Для "МЮ" нынешняя ситуация – беда и катастрофа. Во всем виноваты американцы: негодяи и жулики. Их нельзя близко к клубу подпускать", - цитирует Канчельскиса Metaratings.
Вчера, 21-го мая, английский "Манчестер Юнайтед" уступил "Тоттенхэму" в финале Лиги Европы УЕФА со счетом 0:1, единственный забитый мяч на свой счет записал Бреннан Джонсон.
Перед последним туром чемпионата Англии команда Рубена Аморима занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ с 39-ю набранными очками. В заключительном матче сезоне "Манчестер Юнайтед" примет на своем поле "Астон Виллу", которая располагается на шестой строчке с 66-ю баллами.
Канчельскис - о провале "МЮ": во всем виноваты американцы - негодяи и жулики
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о поражении "красных дьяволов" в финале Лиги Европы УЕФА.
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