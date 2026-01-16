Матчи Скрыть

Sky Sport: "Реал" готовит попытку подписать Холанда

В "Реале" снова обсуждают вариант с Эрлингом Холандом.
Фото: Getty Images
По информации Sky Sport Germany, президент мадридского клуба Флорентино Перес рассматривает нападающего "Манчестер Сити" как одну из главных целей на трансферное окно и не исключает попытку оформить переход уже летом. При этом сам Холанд, как утверждается, по-прежнему ориентирован на Испанию и считает "Реал" важной точкой в карьере.

Холанд играет за английский клуб с 2022 года. В текущем сезоне он провел 29 матчей, забил 26 мячей и сделал четыре голевые передачи.

