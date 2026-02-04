Матчи Скрыть

Рубенс высказался после матча с "Зенитом"

Защитник столичного "Динамо" Рубенс поделился своим мнением о том, как команда проходит этап подготовки, прокомментировав работу под руководством нового тренерского штаба.
Фото: ФК "Динамо"
По словам футболиста, процесс адаптации продолжается, а выводы о готовности команды делать пока рано.

- Постепенно привыкаем к требованиям нового тренерского штаба, стараемся адаптироваться как можно скорее. Думаю, у нас ещё достаточно времени. Ещё ни одна команда не близка к стопроцентной готовности, "Динамо" не исключение. Нужно продолжать работать, - передаёт слова игрока "Матч ТВ".

Напомним, ранее "Динамо" уступило "Зениту" со счётом 1:2 в матче Зимнего Кубка РПЛ. Следующий контрольный поединок бело-голубые проведут в пятницу, 6 февраля, когда встретятся с ЦСКА.

В чемпионате России московская команда с 21 баллом в активе идёт на десятой строчке.

