Юран высказался о новичке "Зенита": приобрели хорошего игрока

Российский тренер Сергей Юран прокомментировал игру команд в матче Зимнего Кубка РПЛ между "Зенитом" и московским "Динамо", который завершился победой петербургского клуба со счётом 2:1.
Фото: ФК "Зенит"
По словам специалиста, решающим фактором стал опыт футболистов "Зенита", тогда как молодым игрокам "Динамо" оказалось непросто выдержать темп и давление соперника.

"Динамо" понравилось до выхода молодёжи. "Зенит" на классе довёл дело до победы.
Сложно молодёжи "Динамо" было. В "Зените" есть бразильцы, поэтому Джон Джон быстрее адаптируется. Приобрели хорошего игрока, - рассказал специалист в эфире "Матч Премьер".

В рамках Зимнего Кубка РПЛ "Зенит" в следующем матче сыграет против "Краснодара", встреча запланирована на 6 февраля. В этот же день московское "Динамо" проведёт встречу с ЦСКА.

С 39 очками в активе "Зенит" располагается на второй строчке в чемпионате России. Лидером РПЛ является "Краснодар", который набрал в 18 турах 40 очков.

