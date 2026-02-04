Юран высказался о новичке "Зенита": приобрели хорошего игрока

"Динамо" понравилось до выхода молодёжи. "Зенит" на классе довёл дело до победы.Сложно молодёжи "Динамо" было. В "Зените" есть бразильцы, поэтому Джон Джон быстрее адаптируется. Приобрели хорошего игрока, - рассказал специалист в эфире "Матч Премьер".
В рамках Зимнего Кубка РПЛ "Зенит" в следующем матче сыграет против "Краснодара", встреча запланирована на 6 февраля. В этот же день московское "Динамо" проведёт встречу с ЦСКА.
С 39 очками в активе "Зенит" располагается на второй строчке в чемпионате России. Лидером РПЛ является "Краснодар", который набрал в 18 турах 40 очков.