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Официально: воспитанник "Барселоны" перешел в "Реал"

"Реал" объявил о трансфере игрока.
Фото: Getty Images
Мадридский клуб официально объявил о трансфере Марка Кукурельи. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2032 года.

Левый защитник выступал за "Челси" с августа 2022 года. В минувшем сезоне он провёл 50 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 50 миллионов евро.

С 2012 по 2020 год Кукурелья находился в структуре "Барселоны".

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