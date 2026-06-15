По данным источника, агенты нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде предложили игрока "Севилье" и "Бетису".
Сообщается, что клубы еще не приняли конкретных решений, так как на чемпионате мира можно найти новые варианты усилений.
Отмечается, что сам футболист хочет попробовать свои силы в топ-чемпионате Европы и готов покинуть "Спартак".
Угальде перешел в московскую команду в январе 2024 года из нидерландского "Твенте". Действующий контракт форварда рассчитан до конца июня 2028-го. В минувшем сезоне костариканец забил 8 мячей и сделал 4 голевые передачи в 28 матчах за красно-белых в РПЛ и Кубке России.
Источник: Metaratings
Нападающего "Спартака" Угальде предложили двум испанским клубам - источник
Форвард может продолжить карьеру в Ла Лиге.
Фото: ФК "Спартак"