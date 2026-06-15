Тедеев - о возможном переходе Дзюбы в "Спартак": очень правильная история

"Была бы очень красивая и правильная история, если бы воспитанник "Спартака" снова оказался в родном клубе.Для любой команды с амбициями и целями Артем будет только помощником и в раздевалке, и на поле, сможет навязать конкуренцию любому игроку в России. Дзюба доказал, что сейчас он сильнейший форвард страны", - сказал Тедеев "Матч ТВ".
Артем Дзюба является выпускником академии московского "Спартака". Всего за основную команду красно-белых форвард провел 166 матчей, забил 38 голов и отдал 23 результативные передачи. Футболист покинул клуб в 2015 году.
В конце мая 2026 года 37-летний игрок объявил об уходе из тольяттинского "Акрона". На счету нападающего 26 матчей, 8 голов и 5 голевых передач в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги.