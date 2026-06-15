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Тедеев - о возможном переходе Дзюбы в "Спартак": очень правильная история

Бывший тренер "Акрона" Заур Тедеев высказался о будущем Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Спартак"
Российский специалист заявил, что российский нападающий будет помощником любому клубу с амбициями и целями.

"Была бы очень красивая и правильная история, если бы воспитанник "Спартака" снова оказался в родном клубе.
Для любой команды с амбициями и целями Артем будет только помощником и в раздевалке, и на поле, сможет навязать конкуренцию любому игроку в России. Дзюба доказал, что сейчас он сильнейший форвард страны", - сказал Тедеев "Матч ТВ".

Артем Дзюба является выпускником академии московского "Спартака". Всего за основную команду красно-белых форвард провел 166 матчей, забил 38 голов и отдал 23 результативные передачи. Футболист покинул клуб в 2015 году.

В конце мая 2026 года 37-летний игрок объявил об уходе из тольяттинского "Акрона". На счету нападающего 26 матчей, 8 голов и 5 голевых передач в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги.

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