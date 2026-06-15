Тедеев рассказал, с чем связана травма Дзюбы в концовке сезона

"Первая причина спада весной: снова не усилились зимой. И вторая, более важная, - не могли тренироваться в привычных условиях после зимних сборов.
Тренировались на искусственном поле академии, оно было жестким для футболистов, поэтому теряли игроков. Связана ли с этим травма Артема Дзюбы в концовке сезона? Естественно", - сказал Тедеев "Матч ТВ".
По итогам прошедшего сезона тольяттинский "Акрон" занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков в 30 матчах. Клуб победил волгоградский "Ротор" по сумме двух стыковых матчей и не вылетел в Первую лигу.
Артем Дзюба пропустил две встречи команды в концовке сезона из-за повреждения задней поверхности бедра.