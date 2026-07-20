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Дивеев сравнил победу "Зенита" в Суперкубке с первым трофеем в карьере за ЦСКА

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев признался, что победа над "Спартаком" в Суперкубке России вызвала у него такие же сильные эмоции, как и первый Кубок России в составе ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
Футболист отметил, что каждый завоеванный трофей остается особенным, независимо от количества титулов.

"От победы в Суперкубке испытал такие же эмоции, как от первой победы в Кубке России с ЦСКА в 2023 году. Тогда и сейчас были очень напряженные игры с серией пенальти", — сказал Дивеев.

Защитник также вспомнил, что два месяца назад впервые стал чемпионом России, однако подчеркнул, что новые победы не стали для него менее значимыми. По его словам, каждый трофей приносит яркие эмоции.

Напомним, в матче за Суперкубок России "Зенит" обыграл "Спартак" в серии пенальти (1:1, 4:2 по пен.).

Источник: "Известия"

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