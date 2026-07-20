Дивеев сравнил победу "Зенита" в Суперкубке с первым трофеем в карьере за ЦСКА

"От победы в Суперкубке испытал такие же эмоции, как от первой победы в Кубке России с ЦСКА в 2023 году. Тогда и сейчас были очень напряженные игры с серией пенальти", — сказал Дивеев.
Защитник также вспомнил, что два месяца назад впервые стал чемпионом России, однако подчеркнул, что новые победы не стали для него менее значимыми. По его словам, каждый трофей приносит яркие эмоции.
Напомним, в матче за Суперкубок России "Зенит" обыграл "Спартак" в серии пенальти (1:1, 4:2 по пен.).
Источник: "Известия"