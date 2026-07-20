Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
19:30
СКА-ХабаровскНе начат

Радимов назвал момент, который решил исход финала ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов рассказал, какой момент считает судьбоносным в финале ЧМ-2026.
Фото: Global Look Press
По мнению эксперта, оставшись в меньшинстве еще в концовке основного времени, аргентинцы практически лишили себя шансов сохранить чемпионский титул.

"Ключевой момент — это абсолютно глупое удаление Фернандеса. Он подвел свою команду. Вдесятером уже устоять в течение 30 минут было сложно", — заявил Радимов в эфире "Матч ТВ".

Фернандес получил красную карточку в компенсированное ко второму тайму время, после чего Аргентина была вынуждена провести весь дополнительный тайм вдесятером. Численным преимуществом воспользовалась Испания — на 106-й минуте победный мяч забил Ферран Торрес.

Основное время финала завершилось без забитых голов, а победа со счетом 1:0 в дополнительное время принесла испанцам титул чемпионов мира. Аргентина, выигравшая турнир в 2022 году, не смогла защитить свой титул.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится