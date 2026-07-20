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Губерниев — об Аргентине: не может стать чемпионом команда, которая ни разу не ударила по воротам

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что сборная Аргентины не заслуживала победы в финале ЧМ-2026, поскольку за весь матч не нанесла ни одного удара по воротам.
Фото: Getty Images
Дмитрий Губерниев считает, что победа Испании в финале чемпионата мира была абсолютно закономерной, а игра Аргентины не соответствовала уровню команды, претендующей на титул.

"Сегодня футбол победил. По-другому и быть не могло, наверное. Не может стать чемпионом мира команда, которая ни разу не ударила по воротам. Сборная Испании выиграла правильно, справедливо, божественно", — сказал Губерниев в эфире телеканала "Матч ТВ".

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, а в дополнительное время победу испанцам принес Ферран Торрес, отличившийся на 106-й минуте.

Источник: "Матч ТВ"

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