Губерниев — об Аргентине: не может стать чемпионом команда, которая ни разу не ударила по воротам

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что сборная Аргентины не заслуживала победы в финале ЧМ-2026, поскольку за весь матч не нанесла ни одного удара по воротам.

Фото: Getty Images





"Сегодня футбол победил. По-другому и быть не могло, наверное. Не может стать чемпионом мира команда, которая ни разу не ударила по воротам. Сборная Испании выиграла правильно, справедливо, божественно", — сказал Губерниев в эфире телеканала "Матч ТВ".

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, а в дополнительное время победу испанцам принес Ферран Торрес, отличившийся на 106-й минуте.



Источник: Дмитрий Губерниев считает, что победа Испании в финале чемпионата мира была абсолютно закономерной, а игра Аргентины не соответствовала уровню команды, претендующей на титул.Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, а в дополнительное время победу испанцам принес Ферран Торрес, отличившийся на 106-й минуте.Источник: "Матч ТВ"