Шалимов — об удалении Фернандеса в финале ЧМ-2026: "Может, это солнечный удар?"

Фото: Getty Images

"Не понимаю, что делал Фернандес в эпизоде с удалением. Он подвел свою команду. Они и так не могли выползти из обороны по ходу этой игры, а тут еще удаление. Может, у Фернандеса случился солнечный удар? Я не знаю, как еще это объяснить. Игрок "висит" на желтой карточке и как будто не понимает этого", — сказал Шалимов в эфире телеканала "Матч ТВ".