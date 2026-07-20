Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
19:30
СКА-ХабаровскНе начат

Шалимов — об удалении Фернандеса в финале ЧМ-2026: "Может, это солнечный удар?"

Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов раскритиковал Энцо Фернандеса за удаление в финале чемпионата мира.
Фото: Getty Images
По мнению специалиста, красная карточка Фернандеса стала одной из главных причин поражения Аргентины в решающем матче турнира.

"Не понимаю, что делал Фернандес в эпизоде с удалением. Он подвел свою команду. Они и так не могли выползти из обороны по ходу этой игры, а тут еще удаление. Может, у Фернандеса случился солнечный удар? Я не знаю, как еще это объяснить. Игрок "висит" на желтой карточке и как будто не понимает этого", — сказал Шалимов в эфире телеканала "Матч ТВ".

Фернандес был удален в компенсированное ко второму тайму время, оставив аргентинцев в меньшинстве перед экстра-таймами. На 106-й минуте Ферран Торрес забил единственный мяч встречи и принес Испании победу со счетом 1:0.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится