Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Кот-д`Ивуар
1 - 0 1 0
ЭквадорЗавершен
Швеция
3 - 1 3 1
Тунис2 тайм
Испания
19:00
Кабо-ВердеНе начат
Бельгия
22:00
ЕгипетНе начат

"МЮ" готов предложить Фернандешу более 22 млн евро в год - источник

Руководство "Манчестер Юнайтед" намерено удержать Бруну Фернандеша и уже готовит капитану команды новое соглашение.
Фото: Getty Images
Как пишет SportsBoom, английский клуб рассчитывает продлить контракт с португальским полузащитником на улучшенных условиях. По данным источника, "красные дьяволы" готовы предложить 31-летнему футболисту зарплату в размере около 22,6 миллиона евро за сезон. Таким образом в клубе хотят пресечь возможный интерес со стороны других команд.

Действующий контракт хавбека с манкунианцами рассчитан до лета следующего года.

В минувшем сезоне португалец провёл 37 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт девять забитых мячей и 22 ассиста на партнёров.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится