"МЮ" готов предложить Фернандешу более 22 млн евро в год - источник

Руководство "Манчестер Юнайтед" намерено удержать Бруну Фернандеша и уже готовит капитану команды новое соглашение.



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Как пишет SportsBoom, английский клуб рассчитывает продлить контракт с португальским полузащитником на улучшенных условиях. По данным источника, "красные дьяволы" готовы предложить 31-летнему футболисту зарплату в размере около 22,6 миллиона евро за сезон. Таким образом в клубе хотят пресечь возможный интерес со стороны других команд.



Действующий контракт хавбека с манкунианцами рассчитан до лета следующего года.



В минувшем сезоне португалец провёл 37 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт девять забитых мячей и 22 ассиста на партнёров.