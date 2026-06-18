Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гана
1 - 0 1 0
ПанамаЗавершен
Узбекистан
1 - 3 1 3
КолумбияЗавершен
Чехия
1 - 1 1 1
ЮАРЗавершен
Швейцария
0 - 0 0 0
Босния и Герцеговина1 тайм

"Ливерпуль" купил за 40 млн евро игрока "Осасуны"

"Ливерпуль" официально объявил о подписании Виктора Муньоса.
Фото: Getty Images
Английский клуб сообщил, что 22-летний крайний нападающий заключил долгосрочное соглашение.

По данным СМИ, мерсисайдцы активировали пункт о выкупе футболиста у "Осасуны", выплатив за трансфер 40 миллионов евро.

Испанец выступал за "Осасуну" с лета прошлого года. За это время вингер провёл 36 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт семь забитых мячей и пять голевых передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится