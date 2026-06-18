"Ливерпуль" купил за 40 млн евро игрока "Осасуны"

"Ливерпуль" официально объявил о подписании Виктора Муньоса.

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Английский клуб сообщил, что 22-летний крайний нападающий заключил долгосрочное соглашение.



По данным СМИ, мерсисайдцы активировали пункт о выкупе футболиста у "Осасуны", выплатив за трансфер 40 миллионов евро.



Испанец выступал за "Осасуну" с лета прошлого года. За это время вингер провёл 36 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт семь забитых мячей и пять голевых передач.