Испания обыгрывает Францию после первого тайма

Завершился первый тайм полуфинального матча чемпионата мира - 2026 между сборными Франции и Испании.

Фото: ФИФА

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе испанской национальной команды.



Единственный мяч в первой половине встречи был забит на 22-й минуте, когда нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль уверенно реализовал пенальти.



Победитель противостояния выйдет в финал мирового первенства, где встретится с сильнейшей командой пары Англия - Аргентина.