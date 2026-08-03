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Стали известны условия, которые "Арсенал" готов предложить Винисиусу - источник

Лондонский "Арсенал" готов значительно увеличить расходы ради подписания нападающего "Реала" Винисиуса Жуниора.
Фото: Getty Images
Как пишет El Desmarque, "канониры" готовы предложить мадридцам до 150 миллионов евро за трансфер бразильского форварда. Кроме того, в Лондоне намерены предоставить футболисту контракт с зарплатой в размере 30 миллионов евро за сезон.

При этом отмечается, что предметные переговоры между клубами начнутся лишь в том случае, если сам Винисиус выразит готовность сменить команду. Ранее сообщалось, что аналогичный уровень зарплаты футболист запрашивает у "Реала" при обсуждении нового соглашения.

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