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Тихонов отреагировал на разговоры о зарплате Даку в "Спартаке"

Андрей Тихонов не видит проблемы в том, что Мирлинд Даку в случае перехода в "Спартак" может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.
Фото: ФК "Рубин"
Экс-игрок красно-белых считает, что подобные разговоры сейчас не имеют смысла.

- Почему мы должны смотреть на нападающего Даку, как на хорошего качественного футболиста и подстраиваться под Солари, который для меня средний игрок? Вот Самородов выйдет, он будет играть лучше Солари, если возьмут. Мы сейчас будем смотреть, как отреагирует Солари на зарплату Даку? - сказал Тихонов на ютуб-канале "Это футбол, брат!".

Ранее в СМИ была информация, что "Спартак" близок к подписанию Даку. По данным прессы, зарплата форварда в московском клубе может составить около четырех миллионов евро за сезон.

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