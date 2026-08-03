Тихонов отреагировал на разговоры о зарплате Даку в "Спартаке"

Фото: ФК "Рубин"

- Почему мы должны смотреть на нападающего Даку, как на хорошего качественного футболиста и подстраиваться под Солари, который для меня средний игрок? Вот Самородов выйдет, он будет играть лучше Солари, если возьмут. Мы сейчас будем смотреть, как отреагирует Солари на зарплату Даку? - сказал Тихонов на ютуб-канале "Это футбол, брат!".