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"Зенит" не отказался от идеи подписать Батракова - источник

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков продолжает привлекать внимание клубов как из России, так и из-за рубежа.
Фото: ФК "Локомотив"
Как пишет Metaratings, интерес к футболисту по-прежнему проявляет "Зенит". Ранее сообщалось, что запрос по Батракову направлял турецкий "Галатасарай", однако руководство железнодорожников отказалось обсуждать возможный трансфер своего лидера. При этом, как отмечает источник, в контракте полузащитника отсутствует пункт об отступных для российских клубов.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Батракова составляет 28 миллионов евро.

После двух туров нового сезона "Локомотив" набрал одно очко и занимает место в нижней части турнирной таблицы РПЛ.

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