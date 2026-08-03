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Кордоба попал в сферу интересов "Васко да Гама" - источник

Форвард "Краснодара" Джон Кордоба может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.
Фото: ФК "Краснодар"
Как пишет журналист Лео Ласерда, бразильский "Васко да Гама" высоко оценивает кандидатуру Кордобы и рассматривает его в качестве приоритетного варианта для усиления линии атаки. При этом официального предложения "Краснодару" пока не поступало.

Кордоба выступает за "быков" с 2021 года, а его действующий контракт рассчитан до 2027 года. В прошлом сезоне нападающий провел 41 матч, записав на свой счет 22 забитых мяча.

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