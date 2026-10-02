Рахимич назвал проблему ЦСКА в борьбе за чемпионство: без 15 голов от форварда это очень сложно

Фото: ПФК ЦСКА

"Если у тебя форвард не забивает условно около 15 голов за сезон, разве ты можешь стать чемпионом? Конечно, нет. По крайней мере, это очень сложно. Есть альтернативный вариант — полузащитники с сумасшедшей реализацией. Но давайте будем честны, Кисляк сможет забить 15–20 голов за сезон?" — отметил Рахимич.