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Рахимич назвал проблему ЦСКА в борьбе за чемпионство: без 15 голов от форварда это очень сложно

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич считает, что армейцам необходимо усилить линию нападения, чтобы всерьез претендовать на чемпионство в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
Рахимич признался, что надеется на победу ЦСКА в Кубке России, однако более сдержанно оценил перспективы команды в чемпионате. По его мнению, попадание в тройку по итогам сезона уже станет хорошим результатом.

"В чемпионате, мне кажется, очень сложно бороться за чемпионство. Мы все хотим, чтобы ЦСКА всегда завоевывал титулы, становился чемпионом, радовал своих болельщиков. Но если команда по итогам сезона окажется в тройке, это будет очень хорошо", — заявил Рахимич.

Одной из главных проблем армейцев экс-футболист назвал результативность нападающих.

"Если у тебя форвард не забивает условно около 15 голов за сезон, разве ты можешь стать чемпионом? Конечно, нет. По крайней мере, это очень сложно. Есть альтернативный вариант — полузащитники с сумасшедшей реализацией. Но давайте будем честны, Кисляк сможет забить 15–20 голов за сезон?" — отметил Рахимич.

Он предположил, что именно нехватка голов от форвардов могла помешать ЦСКА побороться за первое место в прошлом сезоне, и призвал клуб приобрести нападающего, способного самостоятельно решать исходы матчей.

После девяти туров ЦСКА набрал 19 очков и занимает четвертое место в РПЛ, отставая от лидирующего "Краснодара" на два балла. Лучшим бомбардиром армейцев в чемпионате является Иван Обляков с четырьмя голами.

Источник: "Матч ТВ"

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