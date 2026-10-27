Крайний нападающий "ПСЖ" Хвича Кварацхелия перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки правого колена. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Операция проходила в больнице в Дохе (Катар) и завершилась успешно. Теперь вингер сборной Грузии приступит к реабилитации.
В этом сезоне 25-летний Кварацхелия провел 11 матчей за парижан во всех турнирах, забил два мяча и сделал один голевой ассист.
Кварацхелия перенес операцию на крестообразной связке
Вингер "ПСЖ" Хвича Кварацхелия был прооперирован.
Фото: ФК "ПСЖ"