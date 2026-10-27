Кварацхелия перенес операцию на крестообразной связке

Вингер "ПСЖ" Хвича Кварацхелия был прооперирован.

Фото: ФК "ПСЖ"

Крайний нападающий "ПСЖ" Хвича Кварацхелия перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки правого колена. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



Операция проходила в больнице в Дохе (Катар) и завершилась успешно. Теперь вингер сборной Грузии приступит к реабилитации.



В этом сезоне 25-летний Кварацхелия провел 11 матчей за парижан во всех турнирах, забил два мяча и сделал один голевой ассист.

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