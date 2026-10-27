Сафонов прокомментировал победу "ПСЖ" над "Лионом" в Лиге 1

Вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов подвел итоги встречи с "Лионом" в 8-м туре чемпионата Франции (2:0).

Фото: телеграм-канал Сафонова

"Вчерашний день был богат на эмоции. А для меня и моей команды основным событием стал матч с "Лионом". Встреча первой и второй команд в актуальной таблице Лиги 1. Для нас этот матч был особенно важен, ведь по его итогам мы впервые в этом сезоне поднялись на первую строчку чемпионата!

Получилась интересная игра. Чувствовались напряжение, подготовка и настрой соперника. И тем приятнее в такой достойной борьбе одержать победу! Продолжаем двигаться дальше", - написал Сафонов в телеграм-канале.Вчера, 26 октября, состоялся матч 8-го тура французской Лиги 1 между "Пари Сен-Жермен" и "Лионом". Игра проходила в Париже на стадионе "Парк де Пренс" и завершилась "сухой" победой хозяев поля со счетом 2:0. Парижане взяли три очка благодаря точным ударам полузащитника Сенни Маюлу и нападающего Мики Годтса на 72-й и 84-й минутах."ПСЖ" набрал 17 очков и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции. От ближайшего преследователя команду Матвея Сафонова отделяет один балл.