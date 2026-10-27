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20:30
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"Нам надо исправлять ситуацию". Черчесов - перед кубковой игрой с "Факелом"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов поделился мыслями перед выездным матчем Кубка России против "Факела".
Фото: ФК "Ахмат"
"Сегодня кубковый матч, в котором мы хотим сыграть хорошо.

Это реальная кубковая игра: кто выиграет, тот будет иметь преимущество. Ребята готовы, нам надо исправлять ситуацию", - цитирует Черчесова клубная пресс-служба.

Матч между "Ахматом" и "Факелом" в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России состоится сегодня, 27 октября. Встреча пройдет на стадионе "Факел" в Воронеже, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Команда Станислава Черчесова набрала 4 очка и находится на предпоследнем, третьем месте в турнирной таблице группы В.

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