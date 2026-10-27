Обляков не назвал матч со "Спартаком" лучшим для ЦСКА в этом году

Фото: ПФК ЦСКА

"Это лучшая игра ЦСКА в этом году? Ну, в плане, наверное, самоотдачи и в обороне сегодня лучше действовали. Хотя, понятно, " Спартак " моменты создавал. Ну, не скажу, что прямо лучшая", - сказал Обляков в видео на YouTube-канале FONBET.

Центральный матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги состоялся в минувшее воскресенье, 25 октября. Московское дерби прошло на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилось уверенной победой "армейцев" со счетом 2:0. Три очка красно-синим принесли точные удары вингера Кирилла Глебова и нападающего Тамерлана Мусаева.