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Паредес ретвитнул ролик о переходе в «Челси», «Зенит» теряет ключевого игрока
Леандро Паредес близок к переходу в «Челси». Аргентинец в последнее время много говорил о том, в каком чемпионате или клубе хотел бы продолжить карьеру. Похоже, что теперь Леандро не скрывает желание побыстрее покинуть Санкт-Петербург. Накануне футболист ретвитнул видео о возможном переходе в «Челси». Rusfootball.info разбирает, как повлияет уход аргентинца на игру «Зенита».
Ранее сообщалось, что «Зенит» получит за Паредеса около 30 миллионов евро. Если трансфер состоится, Паредес поделит третье место в списке самых дорогих продаж российского футбола с Александром Головиным и Данни. Впрочем, сам «Зенит» вряд ли может быть полностью доволен суммой: Паредеса питерцы покупали за 23 миллиона. Вырученные 7 миллионов евро — слишком маленькая сумма для футболиста такого калибра.
Довольно быстро Паредес превратился в одного из ключевых игроков «Зенита». Аргентинец играет роль глубоко расположенного плеймейкера (deep-lying playmaker). Аналогичными функциями наделён в «Челси» Жоржиньо (отсюда возникает вопрос, зачем лондонцам ещё один человек на эту позицию?), а в «Реале»— Модрич. Задача Паредеса в «Зените» — разгонять атаки, дирижировать игрой, начиная со своей половины поля. У Леандро это получается здорово: аргентинец легко находит продолжение атаки, раздавая точные длинные передачи. В большинстве матчей «Зенита» Паредес лидирует по проценту точных передач. Учитывая позицию, на которой играет аргентинец, показатель в 80%+ точных передач — настоящее искусство. В нынешнем сезоне Леандро забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. В прошлом сезоне аргентинец отличился 6 раз и стал автором 11 ассистов. Показатели более чем впечатляющие.
В то же время Паредес находится в самом расцвете сил. Аргентинцу всего 24 года, он ещё будет прогрессировать. «Зенит» приобретал игрока на года и строил вокруг него игру. Примечательно, что Паредес продолжал оставаться ключевым игроком и после ухода Роберто Манчини. Об аргентинце неоднократно положительно отзывался и Сергей Семак.
Сколько волка ни корми, всё равно в лес смотрит
Фактически с первых дней пребывания в «Зените» Паредес вёл себя довольно странно. Аргентинец с удовольствием рассказывал, в каких клубах и чемпионатах хотел бы попробовать свои силы, фактически не упоминая «Зенит» в интервью. Заподозрить аргентинского хавбека в лояльности к питерцам было сложно. А в нынешнем сезоне ситуация лишь усугубилась. Недавно Паредес и вовсе сообщил, что хотел бы поиграть в родном клубе «Бока Хуниорс». Также аргентинец посетовал, что «Зенит» вряд ли его отпустит.
На неоднозначные высказывания Паредеса обратил внимание комментатор Геннадий Орлов. «Меня этот аргентинец вообще удивляет. Я многое повидал в футболе на своем веку, но не могу вспомнить подобного случая, когда игрок, получающий очень высокую зарплату, постоянно говорит о том, где бы он хотел продолжить карьеру, но ни разу не сказал, что хотел бы стать чемпионом страны с «Зенитом». Он хороший, качественный, мастеровитый футболист. Но как можно на него рассчитывать при таком отношении?», — возмутился Орлов.
Действительно, Паредес фактически и не скрывает желания сделать следующий карьерный шаг. И, учитывая это, возможная продажа аргентинца выглядит вполне логично. Какой смысл держать в команде игрока без мотивации? Лучше расставаться до тех пор, пока футболист не начал валять дурака на поле и откровенно саботировать игру своей команды. К тому же, в случае откровенного конфликта сразу уменьшится трансферная стоимость футболиста. Удержать кого-то в команде практически нереально.
«Зениту» нужно усиление
В случае ухода Паредеса у Сергея Семака будет несколько вариантов. На позиции Леандро могут сыграть Клаудио Маркизио и Кристиан Нобоа, залечивающий травму. Оба игрока обладают отличным видением поля и прекрасным пасом. К ювелирным передачам Нобоа болельщик уже привык, а Маркизио даже за короткий срок пребывания в «Зените» наглядно продемонстрировал, что не разучился играть в пас. Но в обоих предложенных вариантах есть серьёзный недостаток — возраст. Нобоа уже 33, Маркизио — 32 года, а речь идёт о позиции, для игры на которой нужна большая выносливость. Паредес не только здорово разгоняет атаки со своей половины поля, но и эффективно подключается к атакам, завершая их дальними ударами. Бегать с одной половины поля на другую в течение 90 минут в 32-33 года довольно затруднительно. Выдержат ли возрастные легионеры такую нагрузку? Да и рассчитывать на травмированного Нобоа раньше апреля вряд ли стоит.
Ещё один вариант — Маттиас Краневиттер. Аргентинец неплохо действовал на позиции опорника — плеймейкера в испанской Примере. Но нынешнее состояние Краневиттера вызывает серьёзные вопросы. Аргентинец лишь по праздникам выходит на поле в составе «Зенита», Сергей Семак крайне редко предоставляет ему игровое время. Да и при Манчини Краневиттер не был стабильным игроком основы. Скорее, Маттиас покинет «Зенит», чем превратится в сменщика Паредеса.
В этой ситуации «Зениту» нужно усиление. В общем-то, об этом прямо говорит Сергей Семак, полноценной замены Паредесу в нынешнем составе питерцев нет. Геннадий Орлов считает, что «Зенит» может выиграть чемпионат и без Паредеса. Но позволим себе не согласиться с мэтром: без Паредеса питерцам станет намного сложнее разгонять атаки и организовывать контрнаступление. Аргентинец играет ключевую роль в команде, которая, возможно, на первый взгляд и не так заметна. Из всего аргентинского десанта, высадившегося в Санкт-Петербурге во времена Манчини, именно Паредес обладает самым большим потенциалом. Теперь у «Зенита» будет несколько месяцев, чтобы найти ему замену. Но позволим себе смелый прогноз: без Паредеса «Зенит» не станет чемпионом в нынешнем сезоне.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Ранее сообщалось, что «Зенит» получит за Паредеса около 30 миллионов евро. Если трансфер состоится, Паредес поделит третье место в списке самых дорогих продаж российского футбола с Александром Головиным и Данни. Впрочем, сам «Зенит» вряд ли может быть полностью доволен суммой: Паредеса питерцы покупали за 23 миллиона. Вырученные 7 миллионов евро — слишком маленькая сумма для футболиста такого калибра.
Тот самый ретвит
Довольно быстро Паредес превратился в одного из ключевых игроков «Зенита». Аргентинец играет роль глубоко расположенного плеймейкера (deep-lying playmaker). Аналогичными функциями наделён в «Челси» Жоржиньо (отсюда возникает вопрос, зачем лондонцам ещё один человек на эту позицию?), а в «Реале»— Модрич. Задача Паредеса в «Зените» — разгонять атаки, дирижировать игрой, начиная со своей половины поля. У Леандро это получается здорово: аргентинец легко находит продолжение атаки, раздавая точные длинные передачи. В большинстве матчей «Зенита» Паредес лидирует по проценту точных передач. Учитывая позицию, на которой играет аргентинец, показатель в 80%+ точных передач — настоящее искусство. В нынешнем сезоне Леандро забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. В прошлом сезоне аргентинец отличился 6 раз и стал автором 11 ассистов. Показатели более чем впечатляющие.
Статистика передач Паредеса от WhoScored
В то же время Паредес находится в самом расцвете сил. Аргентинцу всего 24 года, он ещё будет прогрессировать. «Зенит» приобретал игрока на года и строил вокруг него игру. Примечательно, что Паредес продолжал оставаться ключевым игроком и после ухода Роберто Манчини. Об аргентинце неоднократно положительно отзывался и Сергей Семак.
Сколько волка ни корми, всё равно в лес смотрит
Фактически с первых дней пребывания в «Зените» Паредес вёл себя довольно странно. Аргентинец с удовольствием рассказывал, в каких клубах и чемпионатах хотел бы попробовать свои силы, фактически не упоминая «Зенит» в интервью. Заподозрить аргентинского хавбека в лояльности к питерцам было сложно. А в нынешнем сезоне ситуация лишь усугубилась. Недавно Паредес и вовсе сообщил, что хотел бы поиграть в родном клубе «Бока Хуниорс». Также аргентинец посетовал, что «Зенит» вряд ли его отпустит.
На неоднозначные высказывания Паредеса обратил внимание комментатор Геннадий Орлов. «Меня этот аргентинец вообще удивляет. Я многое повидал в футболе на своем веку, но не могу вспомнить подобного случая, когда игрок, получающий очень высокую зарплату, постоянно говорит о том, где бы он хотел продолжить карьеру, но ни разу не сказал, что хотел бы стать чемпионом страны с «Зенитом». Он хороший, качественный, мастеровитый футболист. Но как можно на него рассчитывать при таком отношении?», — возмутился Орлов.
Паредес между "Зенитом" и "Челси"?
Действительно, Паредес фактически и не скрывает желания сделать следующий карьерный шаг. И, учитывая это, возможная продажа аргентинца выглядит вполне логично. Какой смысл держать в команде игрока без мотивации? Лучше расставаться до тех пор, пока футболист не начал валять дурака на поле и откровенно саботировать игру своей команды. К тому же, в случае откровенного конфликта сразу уменьшится трансферная стоимость футболиста. Удержать кого-то в команде практически нереально.
«Зениту» нужно усиление
В случае ухода Паредеса у Сергея Семака будет несколько вариантов. На позиции Леандро могут сыграть Клаудио Маркизио и Кристиан Нобоа, залечивающий травму. Оба игрока обладают отличным видением поля и прекрасным пасом. К ювелирным передачам Нобоа болельщик уже привык, а Маркизио даже за короткий срок пребывания в «Зените» наглядно продемонстрировал, что не разучился играть в пас. Но в обоих предложенных вариантах есть серьёзный недостаток — возраст. Нобоа уже 33, Маркизио — 32 года, а речь идёт о позиции, для игры на которой нужна большая выносливость. Паредес не только здорово разгоняет атаки со своей половины поля, но и эффективно подключается к атакам, завершая их дальними ударами. Бегать с одной половины поля на другую в течение 90 минут в 32-33 года довольно затруднительно. Выдержат ли возрастные легионеры такую нагрузку? Да и рассчитывать на травмированного Нобоа раньше апреля вряд ли стоит.
Маркизио - возможная замена Паредесу?
Ещё один вариант — Маттиас Краневиттер. Аргентинец неплохо действовал на позиции опорника — плеймейкера в испанской Примере. Но нынешнее состояние Краневиттера вызывает серьёзные вопросы. Аргентинец лишь по праздникам выходит на поле в составе «Зенита», Сергей Семак крайне редко предоставляет ему игровое время. Да и при Манчини Краневиттер не был стабильным игроком основы. Скорее, Маттиас покинет «Зенит», чем превратится в сменщика Паредеса.
В этой ситуации «Зениту» нужно усиление. В общем-то, об этом прямо говорит Сергей Семак, полноценной замены Паредесу в нынешнем составе питерцев нет. Геннадий Орлов считает, что «Зенит» может выиграть чемпионат и без Паредеса. Но позволим себе не согласиться с мэтром: без Паредеса питерцам станет намного сложнее разгонять атаки и организовывать контрнаступление. Аргентинец играет ключевую роль в команде, которая, возможно, на первый взгляд и не так заметна. Из всего аргентинского десанта, высадившегося в Санкт-Петербурге во времена Манчини, именно Паредес обладает самым большим потенциалом. Теперь у «Зенита» будет несколько месяцев, чтобы найти ему замену. Но позволим себе смелый прогноз: без Паредеса «Зенит» не станет чемпионом в нынешнем сезоне.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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