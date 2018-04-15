Футбольный зверинец. Английский кот прервал игру чемпионата - и он далеко не первый

РПЛ 2018/19АПЛ 2018/19Лига 1 2018/19Ла Лига 2018/19Серия А 2018/19Бундеслига 1 2018/19Эредивизи 2018/19ФНЛ 2018/19

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
2 Тоттенхэм 25 57
3 Манчестер Сити 24 56
4 Челси 25 50
5 Арсенал 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд 25 34
9 Эвертон 25 33
10 Борнмут 25 33
11 Лестер  24 32
12 Вест Хэм 24 31
13 Брайтон  25 27
14 Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл 25 24
16 Саутгемптон 25 24
17 Бернли 25 24
18 Кардифф 25 22
19 Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд 25 11
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 23 46
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 22 37
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
7 Реймс 23 34
8 Ницца 23 34
9 Ренн 23 33
10 Марсель 22 31
11 Ним 22 29
12 Бордо 21 28
13 Анже 23 27
14 Тулуза 23 26
15 Нант 22 24
16 Дижон 22 20
17 Кан 22 18
18 Монако 23 18
19 Амьен 23 18
20 Генгам 22 14
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Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 22 50
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 22 36
5 Хетафе 22 32
6 Алавес 21 32
7 Валенсия 22 30
8 Реал Сосьедад 22 30
9 Бетис 21 29
10 Леванте 22 27
11 Эйбар 21 26
12 Атлетик Б 22 26
13 Вальядолид 22 25
14 Сельта 22 24
15 Жирона 21 24
16 Эспаньол 21 24
17 Леганес 21 23
18 Райо Вальекано 21 23
19 Вильярреал 21 18
20 Уэска 22 15
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Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 22 62
2 Наполи 22 51
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 22 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
9 Фиорентина 21 30
10 Торино 21 30
11 Сассуоло 21 29
12 Парма 22 28
13 Дженоа 21 23
14 Кальяри 21 21
14 СПАЛ 21 21
16 Эмполи 22 18
17 Удинезе 21 18
18 Болонья 21 14
19 Фрозиноне 21 13
20 Кьево 22 9(-3)
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Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 20 49
2 Боруссия М 20 42
3 Бавария 20 42
4 РБ Лейпциг 20 37
5 Айнтрахт Ф 20 32
6 Вольфсбург 20 31
7 Байер 20 30
8 Хоффенхайм 20 29
9 Герта 20 28
10 Вердер 20 27
11 Майнц 19 27
12 Шальке 04 20 22
13 Фортуна 20 22
14 Фрайбург 19 21
15 Аугсбург 19 15
16 Штутгарт 19 14
17 Нюрнберг 20 12
18 Ганновер 96 20 11
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Эредивизи 2018/19

# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 19 52
2 Аякс 19 47
3 Фейеноорд 19 39
4 Витесс 20 30
5 АЗ Алкмаар 19 29
6 Утрехт 19 28
7 ВВВ-Венло 19 26
8 Хераклес 19 26
9 Виллем II 19 25
10 Херенвен 20 23
11 Фортуна С 19 23
12 Зволле 19 21
13 Ден Хааг 19 21
14 Эммен 19 21
15 Эксельсиор 19 19
16 Гронинген 19 18
17 Де Графсхап 20 18
18 НАК Бреда 20 16
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ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Авангард 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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Футбольный зверинец. Английский кот прервал игру чемпионата - и он далеко не первый

В 25-м туре английской лиги в Ливерпуле был замечен чёрный кот: он на пару минут остановил встречу между "Эвертоном" и "Вулверхэмптоном". Вспоминаем другие случаи, когда животные оказывались на футбольном поле

Единственная радость для «Эвертона»

Эта суббота была насыщенной не только на чисто футбольные события. Противостояние «Эвертона» и «Вулверхэмптона» прервалось на две минуты в середине второго тайма: на газоне показалась плутоватая, но испуганная мордочка.


Кот неспешно прогарцевал через поле, покрасовался перед футболистами и болельщиками – последние, естественно, были особенно довольны таким перфомансом – и покинул место проведения футбольного матча, не позволяя, впрочем, себя выдворить.

Для «Эвертона» этот момент стал самым положительным в матче. Дела у «ирисок» в последнее время идут не особо удачно – и в таблице они только девятые.

Откуда столько котов в Ливерпуле?

Это был не первый раз, когда в английский футбол вмешиваются именно коты. В 2012 на матче «Ливерпуль» - «Тоттенхэм», который закончился нулевой ничьей, показался необыкновенно здоровый представитель того же вида.

Футбольный зверинец. Английский кот прервал игру чемпионата - и он далеко не первый

Животное моментально стало популярным в социальных сетях. Коту даже завели собственный твиттер, который какое-то время пользовался популярностью болельщиков.

Кроме того, для животного нашёлся хозяин: ведь в тот момент, когда кот становился знаменитым, определённого места проживания у него не было.

«Это кому жёлтая? Собачке?»

Дерби между ЦСКА и «Спартаком» на ещё старых Лужниках. До конца основного времени оставалось всего несколько минут, а счёт был ничейным. Можно было надеяться на интересную концовку, но выбежавший на искусственное покрытие пёс имел свои планы.

Лучше всех договориться с собакой получилось у Вагнера, но животное добродушно завалилось на покрытие, а не ушло с него. Стюарды реагировали вяло, поэтому собака успела совершенно спокойно нарезать ещё один круг по стадиону.



А Витиньо не стал так же тепло общаться с выбежавшим четвероногим другом человека в своей дебютной игре против «Знамени труда». Может, поэтому и не получилось настолько же блестяще, как это было у Вагнера?


Опоссум – самый полезный игрок матча

Совсем свежая история. По ходу игры между «Веракрусом» и «Пуэблой» на поле выскочил опоссум. И настолько всем понравился, что его признали лучшим игроком матча, а на телевидении выделили ключевую статистику:

«Дебют
5 минут на поле
Пробежал 50 метров
Ноль голов и ноль ассистов»


***

В Белоруссии на игре как-то оказался аист. Случилось это в 2011-м на матче между «Белшиной» и «Нафтаном».


Бывают и печальные истории. Сова не пережила матч чемпионата Колумбии потому, что Луис Морено ударил её и убил. А это был, между прочим, талисман соперника. Фу таким быть.


Можно вспомнить, что когда-то коты наводили шороху и в Испании.


Роскошная белка следила за матчем «КПР» – «Эвертон» прямо с поля


На игре «Блэкберн» — «Уиган» кто-то из остроумных фанатов выпустил на поле петуха с флагом «Блэкберна». Получается еще забавнее, если знать подоплёку: болельщики уже долгое время выступали против владеющего клубом концерна Venky's, основная продукция которого – куриное мясо.


Нас таким, впрочем, не удивить: в Россия была своя история на эту тему. Болельщики "Луча" очень не любили главного тренера Григоряна, который до этого работал в Хабаровском СКА. И решили сделать ему небольшой подарок.

Что называется, с намёком.


Григорий Каленов, Rusfootball.info

Следите за всеми прорывами животных на футбольное поле в группе Rusfootball.info ВКонтакте
Теги: Эвертон ЦСКА Спартак Вагнер Блэкберн
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(2)
#4  Забег Эндейцов   (Сегодня, 20:24)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Stilet
Одиннадцать человек в Марокко умерли

На что только не пойдут негры, лишь бы спрятаться от скаутов центрального клуба Африки, торговцев черным ДЕРЕВОМ, загребающих папуасов вместе с пальмами в химкинское стойло)))
Не плачь, Сашко, ишак везде Страндберга найдет, даже среди викингов smile


--------------------
Земляк Магомета Жиркоева
Регистрация: 3.02.2019 [жалоба]
#3  Stilet   (Сегодня, 20:08)
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Забег Эндейцов,
Одиннадцать человек в Марокко умерли от осложнений, вызванных вирусом H1N1, также известным как "свиной грипп", сообщает портал Morocco World News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Регистрация: 28.01.2019 [жалоба]
#2  Забег Эндейцов   (Сегодня, 19:26)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
пёс имел свои планы

Помним-помним. создать лигу Укроп, например. Кстати, именно поэтому он кличку и получил: "Смотрите, на поле ПЕС", и по тв-трансляции Газзаев крупным планом...


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Земляк Магомета Жиркоева
Регистрация: 3.02.2019 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 19:20)
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Болеет за:
«Спартак»
Наконец-то объявился пропавший кот из дома Скрипалей.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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