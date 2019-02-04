Самолёт Салы нашли на дне Ла-Манша. О других авиакатастрофах с футболистами

22 января появилась информация, что самолёт, на котором летел новичок «Кардифф Сити» Эмилиано Сала из Нанта в Кардифф, пропал с радаров. Только сегодня ночью неподалёку от острова Гернси на дне были найдены обломки пропавшего борта.После «Нанта» с Эмилиано Салой простился и «Кардифф»: перед победным матчем с «Борнмутом» (2:0) фанаты устроили перфоманс в честь новичка команды, так и не сыгравшего за неё.Главный тренер команды Нил Уорнок не смог сдержать слёз, когда болельщики запели в честь Салы.По долгу службы футболисты вынуждены много летать. Увы, гибель Салы далеко не первая: история знает множество катастроф с целыми командами, а совсем недавно в нашей стране трагедия случилась с хоккеистами ярославского «Локомотива».В конце 40-х футбольный клуб «Торино» был одним из сильнейших в Европе. С 1946 по 1948 гг. команда неизменно побеждала в Чемпионате Италии, а в её составе играли 10 футболистов «скуадры адзурры», в том числе и капитан Валентино Маццола. 3 мая туринцы провели матч против португальской «Бенфики», а на следующий день отправились домой.Когда до Турина оставалось буквально несколько километров, самолёт попал в зону повышенной туманности, из-за чего пилот потерял ориентацию в пространстве. Задев левым крылом ограду построенной на холме базилики Суперга, лайнер развернулся и с большой скоростью врезался в землю. В результате трагедии погибли все пассажиры, включая 18 футболистов.6 февраля 1958 года английский гранд, возвращаясь домой из Белграда после матча Кубка европейских чемпионов, был вынужден приземлиться в Мюнхене на дозаправку. После дозаправки пилоты дважды предпринимали попытку взлёта, но тщетно. Казалось, сама судьба говорит, что экипажу стоит провести ночь в Германии, но командир дал приказ попытаться взлететь ещё раз. Третья попытка и оказалась роковой – лайнер не сумел набрать скорость, необходимую для осуществления взлёта, пробил забор в конце взлётно-посадочной полосы и врезался левым крылом в дом, стоявший неподалёку.В результате трагедии погиб 21 человек, из которых 8 были футболистами «Манчестер Юнайтед». Так мировой футбол потерял невероятно талантливую молодую команду.16 июля 1960 года при приземлении потерпел крушение самолёт, на котором летели 8 футболистов олимпийской сборной Дании. Лайнер направлялся в Хеннинг, где спортсменам предстояло провести один матч, по итогам которого тренерский штаб собирался сформировать окончательную заявку.Трое из восьми футболистов на тот момент уже были отобраны для участия в Олимпийском турнире, а остальные пятеро (из второй и молодёжной сборной) претендовали на место в составе. После этого ужасного случая Датский футбольный союз принял решение отказаться от участия в Олимпийском турнире, но в итоге датчане всё же выступили на Олимпиаде, где завоевали серебряные медали.11 августа 1979 года в небе в районе Днепродзержинска на высоте 8400 метров столкнулись два авиалайнера Ту-134А компании «Аэрофлот», в результате чего погибли все 178 пассажиров, находившихся на самолётах, в том числе 14 футболистов узбекского «Пахтакора». Официальной причиной катастрофы после расследования были названы ошибки диспетчера и нарушения требований НПП ГА-78.27 апреля 1993 года сборная Замбии направилась на квалификационный матч чемпионата мира-1994 против Сенегала. Перед вылетом у самолёта были выявлены проблемы с левым двигателем, но рейс решили не отменять. Во время остановки в Браззавиле для дозаправки неполадки с левым двигателем подтвердились, но пилот вновь принял решение продолжить полёт. Спустя несколько минут после вылета самолёт, на борту которого находились 18 футболистов сборной Замбии, потерял тягу и упал в воду примерно в 500 метрах от берегов Габона. Таким образом, простая человеческая халатность стала причиной гибели национальной команды.28 ноября 2016 года около 22-х часов по местному времени самолёт, доставлявший игроков и тренеров «Шапекоэнсе» на первый финальный матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ», разбился перед заходом на посадку на территории колумбийской провинции Антьокия. В результате катастрофы погиб 71 человек, включая президента клуба, тренерский штаб и практически всех членов команды (20 футболистов). Эта трагедия стала одной из крупнейших за всю историю.