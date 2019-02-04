Самолёт Салы нашли на дне Ла-Манша. О других авиакатастрофах с футболистами

РПЛ 2018/19АПЛ 2018/19Лига 1 2018/19Ла Лига 2018/19Серия А 2018/19Бундеслига 1 2018/19Эредивизи 2018/19ФНЛ 2018/19

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
2 Манчестер Сити 25 59
3 Тоттенхэм 25 57
4 Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал 25 47
7 Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд 25 34
9 Эвертон 25 33
10 Борнмут 25 33
11 Лестер  25 32
12 Вест Хэм 24 31
13 Брайтон  25 27
14 Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл 25 24
16 Саутгемптон 25 24
17 Бернли 25 24
18 Кардифф 25 22
19 Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд 25 11
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 21 56
2 Лилль 23 46
3 Лион 23 43
4 Сент-Этьен 22 37
5 Монпелье 22 36
6 Страсбург 22 35
7 Реймс 23 34
8 Ницца 23 34
9 Ренн 23 33
10 Марсель 22 31
11 Ним 23 30
12 Бордо 21 28
13 Анже 23 27
14 Тулуза 23 26
15 Нант 22 24
16 Дижон 22 20
17 Кан 22 18
18 Монако 23 18
19 Амьен 23 18
20 Генгам 22 14
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Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 22 50
2 Атлетико  22 44
3 Реал Мадрид 22 42
4 Севилья 22 36
5 Хетафе 22 32
6 Бетис 22 32
7 Алавес 22 32
8 Валенсия 22 30
9 Реал Сосьедад 22 30
10 Эйбар 22 29
11 Леванте 22 27
12 Атлетик Б 22 26
13 Вальядолид 22 25
14 Эспаньол 22 25
15 Сельта 22 24
16 Жирона 22 24
17 Леганес 21 23
18 Райо Вальекано 21 23
19 Вильярреал 22 19
20 Уэска 22 15
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Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 22 62
2 Наполи 22 51
3 Интер 22 40
4 Милан 22 36
5 Рома 22 35
6 Сампдория 22 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
9 Фиорентина 22 31
10 Торино 22 31
11 Сассуоло 22 30
12 Парма 22 28
13 Дженоа 22 24
14 СПАЛ 22 22
15 Кальяри 21 21
16 Удинезе 22 19
17 Эмполи 22 18
18 Болонья 22 17
19 Фрозиноне 21 13
20 Кьево 22 9(-3)
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Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 20 49
2 Боруссия М 20 42
3 Бавария 20 42
4 РБ Лейпциг 20 37
5 Айнтрахт Ф 20 32
6 Вольфсбург 20 31
7 Байер 20 30
8 Хоффенхайм 20 29
9 Герта 20 28
10 Вердер 20 27
11 Майнц 20 27
12 Шальке 04 20 22
13 Фрайбург 20 22
14 Фортуна 20 22
15 Аугсбург 20 18
16 Штутгарт 20 15
17 Нюрнберг 20 12
18 Ганновер 96 20 11
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Эредивизи 2018/19

# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 20 55
2 Аякс 20 50
3 Фейеноорд 20 39
4 АЗ Алкмаар 20 32
5 Витесс 20 30
6 Утрехт 20 28
7 ВВВ-Венло 20 26
8 Хераклес 20 26
9 Виллем II 20 25
10 Зволле 20 24
11 Ден Хааг 20 24
12 Херенвен 20 23
13 Фортуна С 20 23
14 Эксельсиор 20 22
15 Гронинген 20 21
16 Эммен 20 21
17 Де Графсхап 20 18
18 НАК Бреда 20 16
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ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Авангард 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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Самолёт Салы нашли на дне Ла-Манша. О других авиакатастрофах с футболистами

22 января появилась информация, что самолёт, на котором летел новичок «Кардифф Сити» Эмилиано Сала из Нанта в Кардифф, пропал с радаров. Только сегодня ночью неподалёку от острова Гернси на дне были найдены обломки пропавшего борта.



После «Нанта» с Эмилиано Салой простился и «Кардифф»: перед победным матчем с «Борнмутом» (2:0) фанаты устроили перфоманс в честь новичка команды, так и не сыгравшего за неё.



Главный тренер команды Нил Уорнок не смог сдержать слёз, когда болельщики запели в честь Салы.

Самолёт Салы нашли на дне Ла-Манша. О других авиакатастрофах с футболистами


По долгу службы футболисты вынуждены много летать. Увы, гибель Салы далеко не первая: история знает множество катастроф с целыми командами, а совсем недавно в нашей стране трагедия случилась с хоккеистами ярославского «Локомотива».

Авиакатастрофа в Суперга 4 мая 1949 года. В конце 40-х футбольный клуб «Торино» был одним из сильнейших в Европе. С 1946 по 1948 гг. команда неизменно побеждала в Чемпионате Италии, а в её составе играли 10 футболистов «скуадры адзурры», в том числе и капитан Валентино Маццола. 3 мая туринцы провели матч против португальской «Бенфики», а на следующий день отправились домой.

Когда до Турина оставалось буквально несколько километров, самолёт попал в зону повышенной туманности, из-за чего пилот потерял ориентацию в пространстве. Задев левым крылом ограду построенной на холме базилики Суперга, лайнер развернулся и с большой скоростью врезался в землю. В результате трагедии погибли все пассажиры, включая 18 футболистов.

Мюнхенская катастрофа «Манчестер Юнайтед». 6 февраля 1958 года английский гранд, возвращаясь домой из Белграда после матча Кубка европейских чемпионов, был вынужден приземлиться в Мюнхене на дозаправку. После дозаправки пилоты дважды предпринимали попытку взлёта, но тщетно. Казалось, сама судьба говорит, что экипажу стоит провести ночь в Германии, но командир дал приказ попытаться взлететь ещё раз. Третья попытка и оказалась роковой – лайнер не сумел набрать скорость, необходимую для осуществления взлёта, пробил забор в конце взлётно-посадочной полосы и врезался левым крылом в дом, стоявший неподалёку.



В результате трагедии погиб 21 человек, из которых 8 были футболистами «Манчестер Юнайтед». Так мировой футбол потерял невероятно талантливую молодую команду.

Гибель футболистов олимпийской сборной Дании. 16 июля 1960 года при приземлении потерпел крушение самолёт, на котором летели 8 футболистов олимпийской сборной Дании. Лайнер направлялся в Хеннинг, где спортсменам предстояло провести один матч, по итогам которого тренерский штаб собирался сформировать окончательную заявку.

Трое из восьми футболистов на тот момент уже были отобраны для участия в Олимпийском турнире, а остальные пятеро (из второй и молодёжной сборной) претендовали на место в составе. После этого ужасного случая Датский футбольный союз принял решение отказаться от участия в Олимпийском турнире, но в итоге датчане всё же выступили на Олимпиаде, где завоевали серебряные медали.

Гибель «Пахтакора». 11 августа 1979 года в небе в районе Днепродзержинска на высоте 8400 метров столкнулись два авиалайнера Ту-134А компании «Аэрофлот», в результате чего погибли все 178 пассажиров, находившихся на самолётах, в том числе 14 футболистов узбекского «Пахтакора». Официальной причиной катастрофы после расследования были названы ошибки диспетчера и нарушения требований НПП ГА-78.



Крушение самолёта со сборной Замбии. 27 апреля 1993 года сборная Замбии направилась на квалификационный матч чемпионата мира-1994 против Сенегала. Перед вылетом у самолёта были выявлены проблемы с левым двигателем, но рейс решили не отменять. Во время остановки в Браззавиле для дозаправки неполадки с левым двигателем подтвердились, но пилот вновь принял решение продолжить полёт. Спустя несколько минут после вылета самолёт, на борту которого находились 18 футболистов сборной Замбии, потерял тягу и упал в воду примерно в 500 метрах от берегов Габона. Таким образом, простая человеческая халатность стала причиной гибели национальной команды.

Клуб «Шапекоэнсе». 28 ноября 2016 года около 22-х часов по местному времени самолёт, доставлявший игроков и тренеров «Шапекоэнсе» на первый финальный матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ», разбился перед заходом на посадку на территории колумбийской провинции Антьокия. В результате катастрофы погиб 71 человек, включая президента клуба, тренерский штаб и практически всех членов команды (20 футболистов). Эта трагедия стала одной из крупнейших за всю историю.

Игорь Чухманов

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Теги: Сала Кардифф Манчестер Юнайтед Шапекоэнсе Торино
Сегодня, 11:20
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#3  Я - туляк  Орехово-Зуево (Сегодня, 12:11)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Koman4
Ярославский "Локомотив" ....


Статья об авиакатастрофах с футболистами...

А есть огромная разница? Футболисты или хоккеисты - все люди. К тому же в этой статье о ХК "Локомотив" упоминалось. А то, прям, заминусовали пацана..
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
#2  sanyapytilin   (Сегодня, 11:43)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Koman4
Ярославский "Локомотив" ....


Статья об авиакатастрофах с футболистами...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#1  Koman4  Приморье (Сегодня, 11:35)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ярославский "Локомотив" ....
Регистрация: 6.02.2008 [жалоба]
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