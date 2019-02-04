Самолёт Салы нашли на дне Ла-Манша. О других авиакатастрофах с футболистами

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Манчестер Сити
|25
|59
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер
|25
|32
|12
|Вест Хэм
|24
|31
|13
|Брайтон
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд
|25
|11
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|21
|56
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|23
|43
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Монпелье
|22
|36
|6
|Страсбург
|22
|35
|7
|Реймс
|23
|34
|8
|Ницца
|23
|34
|9
|Ренн
|23
|33
|10
|Марсель
|22
|31
|11
|Ним
|23
|30
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Анже
|23
|27
|14
|Тулуза
|23
|26
|15
|Нант
|22
|24
|16
|Дижон
|22
|20
|17
|Кан
|22
|18
|18
|Монако
|23
|18
|19
|Амьен
|23
|18
|20
|Генгам
|22
|14
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Б
|22
|26
|13
|Вальядолид
|22
|25
|14
|Эспаньол
|22
|25
|15
|Сельта
|22
|24
|16
|Жирона
|22
|24
|17
|Леганес
|21
|23
|18
|Райо Вальекано
|21
|23
|19
|Вильярреал
|22
|19
|20
|Уэска
|22
|15
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|22
|62
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер
|22
|40
|4
|Милан
|22
|36
|5
|Рома
|22
|35
|6
|Сампдория
|22
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|22
|31
|10
|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|22
|28
|13
|Дженоа
|22
|24
|14
|СПАЛ
|22
|22
|15
|Кальяри
|21
|21
|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|22
|18
|18
|Болонья
|22
|17
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|22
|9(-3)
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Боруссия Д
|20
|49
|2
|Боруссия М
|20
|42
|3
|Бавария
|20
|42
|4
|РБ Лейпциг
|20
|37
|5
|Айнтрахт Ф
|20
|32
|6
|Вольфсбург
|20
|31
|7
|Байер
|20
|30
|8
|Хоффенхайм
|20
|29
|9
|Герта
|20
|28
|10
|Вердер
|20
|27
|11
|Майнц
|20
|27
|12
|Шальке 04
|20
|22
|13
|Фрайбург
|20
|22
|14
|Фортуна
|20
|22
|15
|Аугсбург
|20
|18
|16
|Штутгарт
|20
|15
|17
|Нюрнберг
|20
|12
|18
|Ганновер 96
|20
|11
Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСВ Эйдховен
|20
|55
|2
|Аякс
|20
|50
|3
|Фейеноорд
|20
|39
|4
|АЗ Алкмаар
|20
|32
|5
|Витесс
|20
|30
|6
|Утрехт
|20
|28
|7
|ВВВ-Венло
|20
|26
|8
|Хераклес
|20
|26
|9
|Виллем II
|20
|25
|10
|Зволле
|20
|24
|11
|Ден Хааг
|20
|24
|12
|Херенвен
|20
|23
|13
|Фортуна С
|20
|23
|14
|Эксельсиор
|20
|22
|15
|Гронинген
|20
|21
|16
|Эммен
|20
|21
|17
|Де Графсхап
|20
|18
|18
|НАК Бреда
|20
|16
ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|24
|47
|2
|Томь
|24
|46
|3
|Авангард
|24
|42
|4
|Чертаново
|24
|38
|5
|Нижний Новгород
|24
|38
|6
|Сочи
|24
|38
|7
|Шинник
|24
|37
|8
|Краснодар-2
|24
|36
|9
|Спартак-2
|24
|35
|10
|Луч
|24
|35
|11
|Мордовия
|24
|34
|12
|СКА-Хабаровск
|24
|33
|13
|Химки
|24
|31
|14
|Факел
|24
|29
|15
|Ротор
|24
|28
|16
|Балтика
|24
|25
|17
|Армавир
|24
|25
|18
|Тюмень
|24
|24
|19
|Сибирь
|24
|20
|20
|Зенит-2
|24
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Самолёт Салы нашли на дне Ла-Манша. О других авиакатастрофах с футболистами
22 января появилась информация, что самолёт, на котором летел новичок «Кардифф Сити» Эмилиано Сала из Нанта в Кардифф, пропал с радаров. Только сегодня ночью неподалёку от острова Гернси на дне были найдены обломки пропавшего борта.
После «Нанта» с Эмилиано Салой простился и «Кардифф»: перед победным матчем с «Борнмутом» (2:0) фанаты устроили перфоманс в честь новичка команды, так и не сыгравшего за неё.
Главный тренер команды Нил Уорнок не смог сдержать слёз, когда болельщики запели в честь Салы.
По долгу службы футболисты вынуждены много летать. Увы, гибель Салы далеко не первая: история знает множество катастроф с целыми командами, а совсем недавно в нашей стране трагедия случилась с хоккеистами ярославского «Локомотива».
Авиакатастрофа в Суперга 4 мая 1949 года. В конце 40-х футбольный клуб «Торино» был одним из сильнейших в Европе. С 1946 по 1948 гг. команда неизменно побеждала в Чемпионате Италии, а в её составе играли 10 футболистов «скуадры адзурры», в том числе и капитан Валентино Маццола. 3 мая туринцы провели матч против португальской «Бенфики», а на следующий день отправились домой.
Когда до Турина оставалось буквально несколько километров, самолёт попал в зону повышенной туманности, из-за чего пилот потерял ориентацию в пространстве. Задев левым крылом ограду построенной на холме базилики Суперга, лайнер развернулся и с большой скоростью врезался в землю. В результате трагедии погибли все пассажиры, включая 18 футболистов.
Мюнхенская катастрофа «Манчестер Юнайтед». 6 февраля 1958 года английский гранд, возвращаясь домой из Белграда после матча Кубка европейских чемпионов, был вынужден приземлиться в Мюнхене на дозаправку. После дозаправки пилоты дважды предпринимали попытку взлёта, но тщетно. Казалось, сама судьба говорит, что экипажу стоит провести ночь в Германии, но командир дал приказ попытаться взлететь ещё раз. Третья попытка и оказалась роковой – лайнер не сумел набрать скорость, необходимую для осуществления взлёта, пробил забор в конце взлётно-посадочной полосы и врезался левым крылом в дом, стоявший неподалёку.
В результате трагедии погиб 21 человек, из которых 8 были футболистами «Манчестер Юнайтед». Так мировой футбол потерял невероятно талантливую молодую команду.
Гибель футболистов олимпийской сборной Дании. 16 июля 1960 года при приземлении потерпел крушение самолёт, на котором летели 8 футболистов олимпийской сборной Дании. Лайнер направлялся в Хеннинг, где спортсменам предстояло провести один матч, по итогам которого тренерский штаб собирался сформировать окончательную заявку.
Трое из восьми футболистов на тот момент уже были отобраны для участия в Олимпийском турнире, а остальные пятеро (из второй и молодёжной сборной) претендовали на место в составе. После этого ужасного случая Датский футбольный союз принял решение отказаться от участия в Олимпийском турнире, но в итоге датчане всё же выступили на Олимпиаде, где завоевали серебряные медали.
Гибель «Пахтакора». 11 августа 1979 года в небе в районе Днепродзержинска на высоте 8400 метров столкнулись два авиалайнера Ту-134А компании «Аэрофлот», в результате чего погибли все 178 пассажиров, находившихся на самолётах, в том числе 14 футболистов узбекского «Пахтакора». Официальной причиной катастрофы после расследования были названы ошибки диспетчера и нарушения требований НПП ГА-78.
Крушение самолёта со сборной Замбии. 27 апреля 1993 года сборная Замбии направилась на квалификационный матч чемпионата мира-1994 против Сенегала. Перед вылетом у самолёта были выявлены проблемы с левым двигателем, но рейс решили не отменять. Во время остановки в Браззавиле для дозаправки неполадки с левым двигателем подтвердились, но пилот вновь принял решение продолжить полёт. Спустя несколько минут после вылета самолёт, на борту которого находились 18 футболистов сборной Замбии, потерял тягу и упал в воду примерно в 500 метрах от берегов Габона. Таким образом, простая человеческая халатность стала причиной гибели национальной команды.
Клуб «Шапекоэнсе». 28 ноября 2016 года около 22-х часов по местному времени самолёт, доставлявший игроков и тренеров «Шапекоэнсе» на первый финальный матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ», разбился перед заходом на посадку на территории колумбийской провинции Антьокия. В результате катастрофы погиб 71 человек, включая президента клуба, тренерский штаб и практически всех членов команды (20 футболистов). Эта трагедия стала одной из крупнейших за всю историю.
Игорь Чухманов
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После «Нанта» с Эмилиано Салой простился и «Кардифф»: перед победным матчем с «Борнмутом» (2:0) фанаты устроили перфоманс в честь новичка команды, так и не сыгравшего за неё.
Главный тренер команды Нил Уорнок не смог сдержать слёз, когда болельщики запели в честь Салы.
По долгу службы футболисты вынуждены много летать. Увы, гибель Салы далеко не первая: история знает множество катастроф с целыми командами, а совсем недавно в нашей стране трагедия случилась с хоккеистами ярославского «Локомотива».
Авиакатастрофа в Суперга 4 мая 1949 года. В конце 40-х футбольный клуб «Торино» был одним из сильнейших в Европе. С 1946 по 1948 гг. команда неизменно побеждала в Чемпионате Италии, а в её составе играли 10 футболистов «скуадры адзурры», в том числе и капитан Валентино Маццола. 3 мая туринцы провели матч против португальской «Бенфики», а на следующий день отправились домой.
Когда до Турина оставалось буквально несколько километров, самолёт попал в зону повышенной туманности, из-за чего пилот потерял ориентацию в пространстве. Задев левым крылом ограду построенной на холме базилики Суперга, лайнер развернулся и с большой скоростью врезался в землю. В результате трагедии погибли все пассажиры, включая 18 футболистов.
Мюнхенская катастрофа «Манчестер Юнайтед». 6 февраля 1958 года английский гранд, возвращаясь домой из Белграда после матча Кубка европейских чемпионов, был вынужден приземлиться в Мюнхене на дозаправку. После дозаправки пилоты дважды предпринимали попытку взлёта, но тщетно. Казалось, сама судьба говорит, что экипажу стоит провести ночь в Германии, но командир дал приказ попытаться взлететь ещё раз. Третья попытка и оказалась роковой – лайнер не сумел набрать скорость, необходимую для осуществления взлёта, пробил забор в конце взлётно-посадочной полосы и врезался левым крылом в дом, стоявший неподалёку.
В результате трагедии погиб 21 человек, из которых 8 были футболистами «Манчестер Юнайтед». Так мировой футбол потерял невероятно талантливую молодую команду.
Гибель футболистов олимпийской сборной Дании. 16 июля 1960 года при приземлении потерпел крушение самолёт, на котором летели 8 футболистов олимпийской сборной Дании. Лайнер направлялся в Хеннинг, где спортсменам предстояло провести один матч, по итогам которого тренерский штаб собирался сформировать окончательную заявку.
Трое из восьми футболистов на тот момент уже были отобраны для участия в Олимпийском турнире, а остальные пятеро (из второй и молодёжной сборной) претендовали на место в составе. После этого ужасного случая Датский футбольный союз принял решение отказаться от участия в Олимпийском турнире, но в итоге датчане всё же выступили на Олимпиаде, где завоевали серебряные медали.
Гибель «Пахтакора». 11 августа 1979 года в небе в районе Днепродзержинска на высоте 8400 метров столкнулись два авиалайнера Ту-134А компании «Аэрофлот», в результате чего погибли все 178 пассажиров, находившихся на самолётах, в том числе 14 футболистов узбекского «Пахтакора». Официальной причиной катастрофы после расследования были названы ошибки диспетчера и нарушения требований НПП ГА-78.
Крушение самолёта со сборной Замбии. 27 апреля 1993 года сборная Замбии направилась на квалификационный матч чемпионата мира-1994 против Сенегала. Перед вылетом у самолёта были выявлены проблемы с левым двигателем, но рейс решили не отменять. Во время остановки в Браззавиле для дозаправки неполадки с левым двигателем подтвердились, но пилот вновь принял решение продолжить полёт. Спустя несколько минут после вылета самолёт, на борту которого находились 18 футболистов сборной Замбии, потерял тягу и упал в воду примерно в 500 метрах от берегов Габона. Таким образом, простая человеческая халатность стала причиной гибели национальной команды.
Клуб «Шапекоэнсе». 28 ноября 2016 года около 22-х часов по местному времени самолёт, доставлявший игроков и тренеров «Шапекоэнсе» на первый финальный матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ», разбился перед заходом на посадку на территории колумбийской провинции Антьокия. В результате катастрофы погиб 71 человек, включая президента клуба, тренерский штаб и практически всех членов команды (20 футболистов). Эта трагедия стала одной из крупнейших за всю историю.
Игорь Чухманов
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