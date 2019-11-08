Клопп: на матче с "Ман Сити" все должны быть в отличной форме, даже продавцы хот-догов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити"."В воскресенье мы должны сыграть нашу лучшую игру. Все на стадионе должны быть в отличной форме. Даже парни, продающие хот-доги, должны быть в отличной форме.Все должны быть готовы с первой секунды, прийти пораньше, зайти внутрь, не делать ничего снаружи, ожидать разминки, быть там и все такое. Это то, чего я желаю, чтобы мы выложили все свои эмоции перед игрой. И тогда давайте играть в футбол", — цитирует Клоппа This Is Anfield."Ливерпуль" с 31 очком возглавляет таблицу АПЛ, опережая идущий вторым "Манчестер Сити" на 6 баллов.Матч "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" состоится 10 ноября, начало — в 19:30 мск.