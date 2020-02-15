За что "Сити" отстранили от еврокубков и пошлют ли топ-клубы УЕФА, создав Суперлигу?

Среди ясного голубого манчестерского неба внезапно прогремел гром: если раньше у «Сити» не получалось удачно выступить в плей-офф Лиги чемпионов, то теперь не выйдет даже попытаться это сделать.