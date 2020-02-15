За что "Сити" отстранили от еврокубков и пошлют ли топ-клубы УЕФА, создав Суперлигу?

Финансовый фэйр-плэй: необходимая задумка, бесполезная на практике?
Финансовый фэйр-плэй выглядит вроде бы необходимым инструментом в эпоху 200-миллионных трансферов и прочих безумств играющихся в футбол миллиардеров. Проблема в том, что этим 200-миллионным трансферам ФФП никак не мешает. Кажется, единственное, что изменилось – куда более широкое распространение аренд с обязательством выкупа (так поступал, к примеру, «ПСЖ» с Мбаппе, поскольку не мог купить Киллиана в один финансовый сезон с Неймаром).
Далеко ходить за примерами не надо: попробуйте назвать 6 самоокупаемых российских клубов, которые не завышают суммы спонсорских контрактов и действительно сами зарабатывают примерно столько же, сколько и тратят. А в еврокубках в текущем и следующем сезонах, пусть и скоротечно, выступают 6 российских команд.
УЕФА, дабы каким-то образом демонстрировать, что нововведение-то работает, наказывала «Рубин», который после разорительной эпохи Грасии и сам не метил в еврокубки, «Милан», вообще не понимающий, как, куда и с кем ему идти, а также балканские клубы, до которых никому нет дела.
Реальной демонстрации работоспособности карающего механизма пришлось ждать до 2020 года.
На чём попался «Сити»?
Всё началось со «сливов» информации о манере ведения дел в клубе футбольными Ассанжнами и Сноуденами из Football Leaks. При этом сейчас, когда английский телеконтракт раздулся до невероятных размеров, а «Сити» стал очень успешным клубом, никаких проблем нет.
Но на пути к этим славным достижениям и выходу на самоокупаемость шейхи вынуждены были приписывать расходы клуба связанным с ними компаниям, завышать суммы спонсорских контрактов со связанными с ними компаниями («Динамо», привет!), продавать права на использование имиджевых прав футболистов сами понимаете какой компании.
Сами по себе эти нарушения вряд ли кого-то удивили. Удивил факт наказания топ-клуба («Милан», прости, ты уже не тот и не топ), к которым УЕФА прежде не притрагивался.
Кто следующий и что дальше?
И «Сити» – явно не единственный такой клуб. На ум моментально приходит «ПСЖ», у которого тоже есть богатейшие арабские владельцы, НО:
- нет колоссального английского телеконтракта;
- есть громандные французские налоги на доходы богатых;
- есть Неймар и Мбаппе, только трансферы которых стоили около 400 миллионов евро – «Сити» себе такого не позволял
Так что первым в списке, казалось бы, должен быть именно «Париж», который не может быть более коммерчески успешным клубом, чем «Сити». Но очередь может дойти и до катарских владельцев «ПСЖ», которые тоже устали от претензий УЕФА.
С другими клубами сложнее – они либо тратят меньше, либо зарабатывают больше, но найти что-то не совсем отвечающее требованиям фэйр-плэй и реальной рыночной конъюнктуре вряд ли можно найти только у двух топ-клубов.
УЕФА укрепил свои позиции или произвёл самострел?
Недавно УЕФА прогнулся под давлением топ-клубов, грозивших создать свою Суперлигу, и предоставил четырём лучшим лигам по четыре места в групповом этапе Лиги чемпионов без всяких квалификаций, свернув с курса расширения географии главного турнира.
Но принципиально ничего не изменилось: «Сити» как играл с «Загребом», так и играет, «ПСЖ» как набивал мусорные голы в ворота «Брюгге», так и продолжает это делать. По сути уступка получилась больше символическим шагом навстречу, обозначением готовности сотрудничать и договариваться.
С тех пор разговоры про создание Суперлиги затихли, но бан «Сити» – отличный повод их возобновить, особенно если УЕФА проявит последовательность и начнёт «копать» под «ПСЖ» и другие клубы.
Так что с одной стороны УЕФА показал, что их правилам всё же нужно следовать – невозможность жёсткого наказания была лишь иллюзией. С другой – нет гарантий, что «Сити» станет отрицательным примером, после которого все начнут бояться, слушаться УЕФА, а не взбунтуются против союза.
Суперлига – утопия топ-клубов или дело ближайшего (темного для остальных) будущего?
Нет ничего невозможного, когда людьми движет перспектива зарабатывать ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ. Лига чемпионов – успешный турнир, дающий солидные призовые, но топ-матчи в ней на протяжении года встречаются нечасто (что и делает их желанным деликатесом). Суперлига коммерчески в разы привлекательнее.
Достаточно трудно представить простую замену еврокубков на Суперлигу при сохранении топ-команд в своих национальных чемпионатах – всё же право их проведения делегируют лигам национальные ассоциации, входящие в УЕФА. Более вероятна перспектива рушения всей футбольной пирамиды.
Ну а что? В хоккее сильнейшие игроки мира не приезжают на чемпионаты мира и Олимпиады, в баскетболе ФИБА и Евролига непримиримо конфликтуют и проводят разные еврокубки. Это, конечно, убьёт интерес к национальным чемпионатам за пределами этих стран (будете смотреть АПЛ без топ-6, а?), но какое «Сити» до этого дело, если появится возможность и тратить, и зарабатывать гораздо больше?
Тем более возможны наказания за финансовые махинации и со стороны АПЛ вплоть до перевода в четвёртый дивизион – тогда терять будет уж точно нечего. «ПСЖ» и без того в чемпионате Франции играть не очень интересно, да и Каталония всё пытается вырваться из Испании. Может, начнёт её гордость, футбольная команда?
Российскому чемпионату никакая Суперлига с огромными доходами не грозит – наши руководители зачем-то смотрят в сторону «суперклубов» из Казахстана и Белоруссии. Пока это не кажется возможным, как и ещё вчера отстранение «Сити» от еврокубков. Но оно случилось – и российским клубам стоит затянуть пояса, пока не добрались до них. Не у всех же титульный спонсор спонсирует и УЕФА.
Фото: Reuters, Action Images, tripadvisor