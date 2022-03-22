«Манчестер Юнайтед» провел с тен Хагом собеседование на пост главного тренера

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прошел собеседование в «Манчестер Юнайтед».

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По информации источника, встреча состоялась 21 марта. В клубе хотят определиться с кандидатурой нового наставника до конца апреля и объявить о подписании контракта после окончания сезона.



Также процедуру уже прошли или собираются пройти Хулен Лопетеги из «Севильи», главный тренер сборной Испании Луис Энрике и наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино. Томаса Тухеля в "МЮ" больше не рассматривают. Ранее сообщалось, что тен Хаг – приоритетный вариант для «красных дьяволов».



В сезоне 2021/2022 "Манчестер Юнайтед" идет на 6-й строчке с 50 очками после 29 матчей.



Источник: Daily Mail.