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«Манчестер Юнайтед» провел с тен Хагом собеседование на пост главного тренера

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прошел собеседование в «Манчестер Юнайтед».
Фото: Getty Images
По информации источника, встреча состоялась 21 марта. В клубе хотят определиться с кандидатурой нового наставника до конца апреля и объявить о подписании контракта после окончания сезона.

Также процедуру уже прошли или собираются пройти Хулен Лопетеги из «Севильи», главный тренер сборной Испании Луис Энрике и наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино. Томаса Тухеля в "МЮ" больше не рассматривают. Ранее сообщалось, что тен Хаг – приоритетный вариант для «красных дьяволов».

В сезоне 2021/2022 "Манчестер Юнайтед" идет на 6-й строчке с 50 очками после 29 матчей.

Источник: Daily Mail.


Теги: Тен Хаг Манчестер Юнайтед
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