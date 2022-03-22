Грант - об обвинениях в сексуальных домогательствах: мне жаль, если кто-то пострадал

Экс-главный тренер «Челси» Авраам Грант заявил, что в отношениях с женщинами опирался на уважение и согласие. Ранее против него выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах.

Фото: УЕФА

«Мои отношения с женщинами всегда основывались на уважении и согласии. Я никогда не собирался никому причинять вред. Я сожалею от всего сердца, если кто-то пострадал о моих действий. Мне жаль», — цитирует Гранта Haaretz.



Напоминаем, в феврале несколько женщин сообщили, что Грант предлагал интимную связь за развитие их карьеры. Позднее в эфире израильского канала Channel 12 аналогичные заявления сделали еще 3 женщины.



Авраам Грант работал главным тренером «Челси» в 2007-2008 году. В этот период лондонцы взяли серебро АПЛ и добрались до финала Лиги чемпионов. В дальнейшем специалист тренировал «Вест Хэм», «Партизан», сборные Израиля и Ганы.