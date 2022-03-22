Погба - о случаях депрессии: всё началось при Жозе Моуринью

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, что впервые столкнулся с депрессией, когда команду тренировал Жозе Моуринью.

Фото: Visionhaus / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru





По словам форварда, большие зарплаты не способны избавить от всех проблем – трудности присутствуют в жизни независимо от материального положения.



Ранее Погба не исключил варианта, при котором «У меня лично это началось в «Манчестер Юнайтед» при Жозе Моуринью. Ты задаешь себе вопросы, твоя ли это вина, потому что ранее ты никогда с таким не сталкивался», - цитирует 29-летнего футболиста Get French Football News.По словам форварда, большие зарплаты не способны избавить от всех проблем – трудности присутствуют в жизни независимо от материального положения.Ранее Погба не исключил варианта, при котором перешел бы в «ПСЖ» ради товарищей по сборной.