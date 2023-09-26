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Сборная России до 17 лет может принять участие в отборочном турнире ЧЕ 2024 года

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Сборная России по футболу до 17 лет может стать участником отборочного турнира Евро-2024.
Фото: РФС
Как сообщает источник, сборная России футболистов 2007 года рождения может сыграть в квалификации к чемпионату Европы 2024 года. Отмечается, что УЕФА рассматривает вариант с добавлением нашей национальной команды в "позднюю" группу, игры в которой будут проводиться во второй половине осени.

Ранее стало известно о том, что исполком УЕФА решил снять дисквалификацию со сборных России до 17 лет. Организация намерена допустить наших юниоров до участия в международных соревнованиях без флага и гимна. При этом Союз европейских футбольных ассоциаций не собирается восстанавливать взрослые сборные России, которые были отстранены от турниров в феврале 2022 года.

Источник: "Матч ТВ"


Сборная России УЕФА
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