– Вот он, хваленый свободный спортивный мир, где якобы каждый может говорить все, что хочет и голосовать, как хочет. Ни черта не работает эта система! Вот, пожалуйста! Швед, член исполкома проголосовал за допуск, потом поднялся скандал, его начала гнобить и хейтить шведская федерация и общественность. В результате он начинает извиняться.
С какой стати его вообще трогают? Он высказал свою позицию, но под давлением начал извиняться. Потому что его начинают запугивать. Никакого свободного мира у них нет. Политика включается, и начинают долбить своих же чиновников, – приводит слова Свищева "СЭ".
На прошлой неделе исполком УЕФА принял решение вернуть к международным турнирам под своей эгидой юношеские сборные России по футболу возрастной категории до 17 лет. Чиновники объяснили такой шаг тем, что дети не несут ответственности за политические действия, предпринимаемые властями страны.
После анонсирования допуска россиян ряд стран Евросоюза выступил категорически против и объявил бойкот матчам со сборными России всех возрастов. Шведские организаторы женского Евро-2024 выпустили официальное заявление, заранее предупредив о том, что не пустят россиян в финальную часть домашнего турнира.
3 октября вице-президент УЕФА и по совместительству глава Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон извинился за свою поддержку предложения допустить юношеские сборные России U17 к официальным международным турнирам.
Депутат Госдумы Свищев – об извинениях вице-президента УЕФА за допуск россиян: вот он, хваленый свободный спортивный мир
Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на извинения, которые принес вице-президент УЕФА Карла-Эрик Нильссон за предложение допустить юношеские сборные России к официальным турнирам.
Фото: Globall Look Press