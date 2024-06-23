"Если честно, я ранее не видел его игру, но, конечно, знал, что он выступает за "Валенсию". Но я не смотрел матчи "Валенсии" и сборной Грузии. Его игра стала откровением для меня, даже захотелось собрать больше информации о Мамардашвили. Сборной Грузии очень сильно повезло с голкипером, в этом нет сомнений", — сказал Нигматуллин в интервью "РБ Спорт".
В матче второго тура Евро-2024 против Чехии вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили установил рекорд чемпионатов Европы, совершив самое наибольшее количество сейвов за матч - 10. Кроме того, голкипер "Валенсии" после двух туров лидирует среди всех вратарей турнира по общему количеству отражённых ударов.
23-летний вратарь перешёл в испанский клуб в конце 2021 года. По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость Мамардашвили на данный момент составляет 35 миллионов евро.
Руслан Нигматуллин оценил игру Мамардашвили на Евро-2024
Трёхкратный чемпион России в составе "Спартака" и "Локомотива" Руслан Нигматуллин оценил игру вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили на Евро-2024.
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