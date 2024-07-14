Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
2 - 1 2 1
КАМАЗЗавершен
Шинник
0 - 1 0 1
РоторЗавершен
Урал
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Тюмень1 тайм
Торпедо
18:30
СКА-ХабаровскНе начат
Родина
19:30
БалтикаНе начат
Чайка
20:00
СоколНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Испания
22:00
АнглияНе начат

Онопко: на Евро-2024 меня поразил Кукурелья. И внешне, и по манере игры похож на Байрамяна

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Тренер "Ростова" и сборной России Виктор Онопко ответил на вопрос о лучшем защитнике Чемпионата Европы-2024.
Фото: РПЛ
- Много защитников было хороших. Меня поразил, например, Кукурелья. Левый защитник, невысокого роста, но цепкий, вверху хорошо играет, подключается. Не напомнил ли Байрамяна? Напомнил, конечно (смеётся). Байрамяна сложно с кем-то сравнить, но Кукурелья и внешне, и по манере игры на него чем-то похож. Тоже небольшого роста, но правильно выбирает позицию и отлично держит борьбу, - передаёт слова Онопко "Чемпионат".

25-летний левый защитник лондонского "Челси" Марк Кукурелья дебютировал за сборную Испании в июне 2021 года, но свой второй матч за национальную команду провёл только в марте 2024 года. Всего на счету Кукурельи 10 матчей за сборную Испании без результативных действий, 5 из них - на Евро-2024.

32-летний полузащитник-универсал "Ростова" и сборной Армении Хорен Байрамян в прошедшем сезоне провёл за клуб 34 матча, записав на свой счёт 4 результативных паса.

Ростов Сборная Испании Хорен Байрамян Марк Кукурелья Виктор Онопко
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится