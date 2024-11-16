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Жирков: думаю, основная задача Черчесова в сборной Казахстана - выйти на чемпионат мира

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Бывший защитник сборной России и ряда российских клубов Юрий Жирков высказался о выступлении сборной Казахстана, которую с лета тренирует Станислав Черчесов.
Фото: Сборная Казахстана по футболу
- Как мне говорят, он просматривает игроков в чемпионате. Он работает первый год, больше смотрит игроков. Думаю, что его основная задача все-таки - выйти на чемпионат мира, - цитирует Жиркова "Матч ТВ".

Казахстанская национальная команда под руководством Черчесова провела пять официальных матчей, в которых не забила ни одного гола: общая разница мячей - 0:9. Сборная Казахстана в Лиге Наций набрала лишь один балл и занимает последнее место в своей группе.

17 ноября Казахстан проведет последний матч в этом году - соперником команды Станислава Черчесова станет сборная Норвегии. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

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