УЕФА может расширить заявку сборных на Евро-2024 до 26 футболистов

В УЕФА рассматривают возможность расширить количество спортсменов в заявках команд-участниц Евро-2024.

Фото: УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит возможность расширить количество спортсменов, которых может включить в заявку сборная-участница Евро-2024. Как сообщает The Athletic, в УЕФА приняли к сведению комментарии некоторых наставников сборных относительно составов команд на грядущем чемпионате Европы.



Источник дополняет, что окончательное решение по возможному расширению заявки будет принято на семинаре с участием представителей всех участвующих на чемпионате Европы 2024 года сборных, который пройдет восьмого апреля.